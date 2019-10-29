Сборная России по хоккею U20 (игроки до 20 лет), завершает подготовку к ежегодному турниру CIBC Canada Russia Series.

В ходе турнира наша молодежная сборная сыграет шесть матчей со сборными юниорских лиг Канады: по два матча против сборной лиги QMJHL (Лига Квебека), OHL (юниорская лига Онтарио) и WHL (Западная хоккейная лига).

Отметим, что вместе с нашими молодыми игроками в Канаду отправится двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, который является советником главного тренера национальной сборной страны.

После завершения серии Профессор присоединится к главной команде страны, стартующей на финском этапе Евротура.

Перед стартом Суперсерии главный тренер молодежки Валерий Брагин вызвал на сбор 28 игроков. В беседе с журналистами Брагин отметил важность матчей против канадцев:

- Это тяжелый с точки зрения перемещений турнир, но при этом очень полезный. Будет интересно посмотреть на то, как игроки действуют под нагрузкой. Параллельно с Суперсерией пройдет и финский этап Турнира четырех наций. У сборной одна задача - побеждать в каждом соревновании, поэтому постарались сделать составы максимально сбалансированными. Часть игроков здорово себя зарекомендовала в ходе турнира в Перми, многие здорово начали сезон в клубах.

Мы провели консультации со штабом сборных, скаутской и аналитической службой - и в итоге удалось распределить игроков равномерно. В каждой команде будут свои лидеры, всем кандидатам есть что доказывать. Рассчитываем, что все они покажут максимум своих возможностей. Суперсерия - престижное соревнование, но мы не разделяем турниры по степени значимости, будем постоянно на связи с коллегами.

По словам Брагина, главным тренером состава, который сыграет в Финляндии, будет Юрий Бабенко, ему поможет Сергей Голубович.

После завершения турниров тренерский штаб проведет тщательный разбор матчей и начнет формировать расширенный список игроков на подготовку к молодежному чемпионату мира.

В Канаду молодежная сборная вылетит 2 ноября, где спустя три дня проведет первый матч серии со сборной лиги Квебека.

На сегодняшний день в расширенном списке сборной значатся следующие хоккеисты:

Вратари: Данил Исаев ("Локомотив", Ярославль), Амир Мифтахов ("Барс", Казань), Глеб Носов ("Зауралье", Курган).

Защитники: Глеб Бабинцев ("Зауралье", Курган), Данил Валитов ("Автомобилист", Екатеринбург), Михаил Гордеев ("Сочи"), Никита Зоркин ("СКА-Нева", СПб), Антон Малышев ("Буран", Воронеж), Степан Островский ("Адмирал", Владивосток), Даниил Пыленков ("Витязь", Подольск), Сергей Телегин (Югра, Ханты-Мансийск), Игорь Усманов ("Лада", Тольятти), Петр Ясинский ("Трактор", Челябинск).

Нападающие: Родион Амиров ("Салават Юлаев", Уфа), Максим Грошев ("Нефтехимик", Нижнекамск), Александр Дарьин ("Локо", Ярославль), Тимур Ибрагимов, Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все - "СКА-Нева", СПб), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба - ЦСКА, Москва), Илья Круглов, Владислав Михайлов (оба - "Динамо", Москва), Павел Ротенберг ("Динамо", СПб), Егор Степанов ("Челмет", Челябинск), Максим Соркин ("Звезда", Москва), Захар Шабловский ("Спартак", Москва).

В Канаде к сборной присоединятся игроки, выступающие в Северной Америке: защитники Егор Замула ("Калгари Хитмен", Калгари), Никита Охотюк ("Оттава 67", Оттава), нападающие Егор Афанасьев ("Виндзор Спитфайр", Виндзор"), Никита Александров ("Шарлоттаун Айлендерс", Шарлоттаун), Дмитрий Завгородний ("Римуски Осеаник", Римуски), Руслан Исхаков (Университет Коннектикута, NCAA), Егор Соколов ("Кейп Бретон Иглз", Сидней), Александр Хованов ("Монктон Уайлдкэтс", Монктон).

Разумеется, про предстоящую серию активно пишут и наши канадские коллеги. Особое внимание приковано к игроку питерского СКА Василию Подколзину.

Напомним, что на минувшем драфте новичков НХЛ, капитан юниорской сборной России был выбран клубом "Ванкувер Кэнакс" под престижным десятым номером.

При этом на ближайшие два года Подколзин останется играть в России, поскольку имеет действующее соглашение с питерскими армейцами.

На первое

Один из крупнейших североамериканских производителей консервированных супов подарил российскому нападающему "Торонто" Илье Михееву набор своей продукции.

Об этом игрок сообщил на своей странице в Twitter:

- Спасибо за хороший приветственный подарок, который я обнаружил сегодня в раздевалке. Обязательно буду есть суп перед игрой. Я люблю суп, и вам тоже стоит!

Напомним, что Михеев, который в начале сезона приехал в "Торонто" из "Авангарда" запомнился своим интервью, в котором посетовал, что в Северной Америке нечасто едят суп, который является традиционным блюдом в России.

Хоккеист даже выбрал себе аккаунт с прозвищем "СУПермен".

В регулярном чемпионате НХЛ Илья провел 13 матчей, в которых набрал десять очков по системе "гол плюс пас".