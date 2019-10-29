Найден способ поставить Android 10 почти на любой современный смартфон

Команда программных разработчиков phhusson представила решение, позволяющее установить свежую версию Android 10 практически на любой смартфон, работающий на базе Android 8 и 9.

Как пишет XDA Developers пользоваться вожделенной "десяткой" могут владельцы всех девайсов, поддерживающих Project Treble.

Сам Project Treble был запущен Google еще в 2017 году. Его идея - в том, чтобы обновлением непосредственно операционной системы Android занималась сама компания Google, а обновлением фирменных оболочек - их разработчики, то есть создатели смартфонов.

Поддержка Project Treble заявлена в большинстве устройств под управлением Android 8 и 9, а их число во всем мире скоро достигнет 40 процентов от общей массы. Можно сказать, что практически любой современный, то есть работающий на восьмом или девятом андроиде смартфон, может беспрепятственно обновиться до "десятки".

Планировалось, что инициатива Google обеспечит более быстрый выход новых версий Android, поскольку от создателей смартфонов для обновления самой операционки (а не фирменной оболочки) не требовалось практически никаких действий. В то же время инициатива помогла энтузиастам, создающим различные кастомные сборки Android.

Узнать, подходит ли смартфон для обновления до Android 10, можно с помощью приложения Treble Info, доступного в Google Play. После установки обновления пользователь получит аппарат, работающий на "десятке" (включая важные обновления безопасности), но фирменная оболочка производителя останется прежней.

После проверки Treble Check пользователю необходимо убедиться, что загрузчик смартфона разблокирован, а затем установить кастомное рекавери, подходящее для его модели. После этого можно скачивать и устанавливать phhusson GSI (общий системный образ, Generic System Image) с сайта GitHub.

Стоит, однако, помнить, что все эти действия пользователи осуществляют на свой страх и риск, а новые смартфоны, подвергшиеся перепрошивке, с большой вероятностью лишатся фирменной гарантии.