Найдена актриса на роль жены Элвиса Пресли

С большим интересом ожидаемый байопик Элвиса Пресли от База Лурмана прирос новой важной фигурой в касте.

Ранее, напомним, на ленту подписался Том Хэнкс, который сыграет менеджера "короля", полковника Тома Паркера. Теперь же, согласно Deadline, Лурман нашел актрису на роль Присциллы Пресли.

Супругу "короля" сыграет 21-летняя австралийская актриса Оливия ДеДжонг (сериал "Сокрытое", Бекки из жутчайшего "Визита" Шьямалана).

Комментируя изданию очередное назначение, постановщик отметил, что Оливия, по его мнению, может показать, почему Присцилла Пресли также стала иконой - "сама по себе". Ибо очень талантлива.

Кроме того, они отлично смотрятся вместе с Остином Батлером, ранее назначенным на роль Элвиса.

Съемки стартуют в следующем году. Названия у фильма все еще нет.

Присцилла - единственная жена "короля". Познакомились они, когда Элвису было 24 года, а ей - всего четырнадцать. В этом браке (1967-1973 годы) родилась Лиза Мария Пресли, девушка небезызвестная, биографии крайне причудливой. Особенно по части личной жизни.