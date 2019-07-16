Найден актер на главную роль в фильме об Элвисе Пресли

Ранее озвученный лонг-лист актеров на главную роль в пока безымянном байопике о "короле рок-н-ролла" Элвисе Пресли сократился до одной позиции.

Как пишет Variety, 27-летний Остин Роберт Батлер ("Мертвые не умирают" Джармуша, "Однажды… в Голливуде" Тарантино, S.C.I.) обошел Гарри Стайлза, Энсела Элгорта, Майлза Теллера и Аарона Тейлора-Джонсона. И был утвержден постановщиком проекта - Базом Лурманом ("Ромео + Джульетта", "Мулен Руж!").

Режиссер заметил, что выбор был сложный, и к процессу кастинга пришлось подойти особо ответственно, иначе картина просто не смогла бы состояться.

По мнению Лурмана, в Батлере, которого он приметил на Бродвее, есть нужная жилка, так что выбор, похоже, идеален.

Съемки стартуют в 2020 году. Даты премьеры пока нет.

Перед этим сообщалось, что менеджера Элвиса - "Полковника" Паркера - сыграет в ленте Том Хэнкс.