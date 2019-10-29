Несправедливый отказ в возбуждении дела расценят как волокиту

Как напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, закон, позволяющий гражданам требовать компенсацию за волокиту в ходе судопроизводства и неисполнение судебных решений, был принят в 2010 году и стал знаковым событием.

"Этот институт служит проявлением социальной ответственности государства в лице и судебной власти, и правоохранительных органов", - подчеркивает председатель правления АЮР.

Уже стало привычным у граждан требовать компенсацию, если процесс тянется бесконечно или долго не исполняется судебное решение. На практике есть дела, когда компенсации получали даже осужденные за то, что разбирательство по их делам вышло за разумные сроки. Да, люди виноваты, но приговор стоило вынести гораздо быстрее, и за это казна им заплатила.

Однако на практике обнаружился правовой пробел: если уголовное дело формально не возбуждено, то вроде бы юридический срок, отведенный на разбирательство, не начинает течь. Хотя отказ приниматься за дело - та же волокита.

Нередко бывает так, что потерпевшему приходится выдержать настоящий бюрократический бой только для того, чтобы убедить правоохранителей возбудить уголовное дело. То есть доказать, что преступление все-таки произошло и гражданин стал его жертвой. А правоохранители пытаются всеми правдами и неправдами сделать вид, что ничего незаконного не случилось: по заявлениям человека выносятся постановления об отказе в возбуждении дела, он добивается в вышестоящих инстанциях отмены такого решения, но внизу опять и опять выносят отказ.

А пока правоохранители борются с потерпевшим за то, чтобы не расследовать дело, уходит драгоценное время, когда преступление можно было бы раскрыть по горячим следам. Кроме того, даже если в конце концов преступника удается найти, нередко истекает срок давности, так что наказывать виновника поздно.

Именно в такую ситуацию попал предприниматель из города Ухта Республики Коми. В 2009 году он обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. Речь шла о хищении 2 миллионов рублей с помощью фиктивного договора. Дело было возбуждено только в 2015 году. Но после того как началось расследование, всякая волокита закончилась. В 2017 году был вынесен приговор виновнику. Но осужденного освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

После этого потерпевший подал в суд, требуя компенсацию за волокиту. Мол, восемь лет искать правды - это перебор. Однако суд ему отказал в компенсации, так как формально расследование и судебный процесс заняли два года, вполне нормальный срок. А шесть лет - доследственная проверка, на которую нормы о волоките, как оказалось, не действуют.

За полгода суды взыскали в пользу граждан в качестве компенсаций за волокиту 62,8 миллиона рублей

В итоге предприниматель дошел до Конституционного суда, который полностью с ним согласился. Нормы, не включающие доследственные проверки в общий стаж волокиты, были признаны не соответствующими Основному закону.

Теперь Министерство юстиции РФ подготовило проект поправок в УПК, исправляющих ситуацию. Текст законопроекта обнародован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения.

"Законопроектом предусматривается включение в разумный срок уголовного судопроизводства периода со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до момента возбуждения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, - пояснили в ведомстве. - Это позволит защитить права и интересы потерпевших, предоставив возможность присуждения компенсации за нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства".

По мнению председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, по своей природе компенсация за волокиту близка к компенсации морального вреда.

"По сути и в данном случае компенсируется моральный вред, причиненный гражданину длительной правовой неопределенностью в решении его вопроса, - говорит Владимир Груздев. - Как показывает практика, этот правовой механизм эффективно работает".

Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за полгода было удовлетворено 1,2 тысячи исков о компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства. Взыскано с казны 62,8 миллиона рублей.

Как рассказал в свое время председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, количество компенсаций за волокиту в последнее время выросло. Импульс к расширению практики дали специальные разъяснения пленума Верховного суда России, принятые три года назад.

"Таким образом, институт компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства стал действенным механизмом защиты прав граждан. Европейский суд признал его эффективным средством судебной защиты по смыслу Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года", - говорит председатель Совета судей.