Обсерватория "Спектр-РГ" вышла на рабочую орбиту

Новости

Грызлов: Для отвода войск на Донбассе, потребовались серьезные усилия 18:32
Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6% 18:29
Болгария объявила российского дипломата персоной нон-грата 18:20
Медведев поручил представить доклад об ограничениях ЦБ выдачи кредитов 18:06
В России появился новый супервездеход 18:00
Украина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом 17:57
Иностранцы смогу подавать миграционные документы в электронном виде 17:55
Премьер поручил повысить доверие бизнеса к правоохранителям 17:55
Зеленского встретили акцией протеста в Мариуполе 17:49
Керчь снова возглавил Сергей Бороздин 17:44
Ученые назвали самый вредный продукт питания 17:40
В Подмосковье подняли минимальный размер зарплаты 17:37
Трамп: Вероятный преемник главы ИГИЛ уничтожен американскими войсками 17:35
В Нижегородском кремле нашли элементы первого в России фуникулера 17:25
Фитнес-трекеры Canyon: конкуренты Mi SmartBand и HONOR Band? 17:23
Британия начала уничтожать монеты, выпущенные к выходу королевства из ЕС 17:20
Синоптики рассказали о потеплении в Москве до плюс 12 градусов 17:10
Генетики нашли настоящую родину современного человека 17:08
В Коми нападение подростка на магазин попало на видео 17:04
Стартовали продажи пикапа совместной разработки Changan и Peugeot 17:02
По е-визе Петербург посетили уже более 14 тысяч иностранцев 16:52
В Барселоне испанского премьера охранял человек с портфелем-щитом 16:50
Московская канатная дорога изменит режим работы в праздники 16:47
Донской аэропорт Платов стал участником #tetrischallenge 16:38
Ледниковый период связали с внеземным воздействием 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 18:24
Рубрика: Общество

1,5 миллиона км над Землей

Обсерватория "Спектр-РГ" вышла на рабочую орбиту
Текст: Наталия Ячменникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8002)
Новая уникальная космическая обсерватория "Спектр-РГ" успешно прописалась на своем "рабочем месте" - на орбите вокруг точки Лагранжа L2 системы "Солнце - Земля". Это в 1,5 миллиона километров от Земли.
Значение «Спектра-РГ» трудно переоценить: он впервые проведет масштабную «перепись населения Вселенной». Фото: roscosmos.ru Значение «Спектра-РГ» трудно переоценить: он впервые проведет масштабную «перепись населения Вселенной». Фото: roscosmos.ru
Значение «Спектра-РГ» трудно переоценить: он впервые проведет масштабную «перепись населения Вселенной». Фото: roscosmos.ru

Позади больше 100 дней полета, две коррекции траектории. Впереди - шесть с половиной лет исследований. Из них 4 года - в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года - в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной. Опубликованы первые изображения, полученные обсерваторией. Это несколько знаменитых астрономических объектов: скажем, участок Большого Магелланова Облака, обзор "хребта" нашей Галактики в районе галактической долготы l=20... Только в одной этой области детектировано более 1000 рентгеновских источников. Среди них - сотни звезд с активными коронами, аккрецирующие белые карлики, пульсары и пульсарные туманности, остатки вспышек сверхновых... "На просвет" наблюдаются сверхмассивные черные дыры в активных ядрах галактик и квазарах.

Будут обнаружены 3 миллиона сверхмассивных черных дыр

- Все эти результаты продемонстрировали, что "Спектр-РГ" уже работает в своей максимальной конфигурации и характеристики телескопов позволяют решать амбициозные задачи в области космологии, изучения формирования и эволюции сверхмассивных черных дыр, физики скоплений галактик, нейтронных звезд, остатков вспышек сверхновых и звезд с активными коронами, - говорит научный руководитель проекта "Спектр-РГ" академик Рашид Сюняев.

Фото: NASA/nasa.gov
Одобрен эскизный проект ракеты для полетов на Луну

Теперь предстоит провести детальные калибровки и начать обзор всего неба в рентгеновском диапазоне. Чем хороша точка Лагранжа L2? Если совсем просто: для космического аппарата в ней Солнце, Луна и Земля все время находятся с одной стороны. А значит, упрощаются задачи теплового баланса спутника и приборов, облегчается работа системы пассивного охлаждения детекторов до рекордно низких температур. Не случайно именно в этой зоне прекрасно работали американский спутник WMAP, европейские Planck и Herschel. Для России "Спектр-РГ" - первый выведенный сюда космический аппарат.

Ученые полны ожиданий. Предполагается, что будет составлена самая полная в истории карта видимой Вселенной: будут обнаружены около 3 миллионов аккрецирующих сверхмассивных черных дыр, 100 000 скоплений галактик, сотни тысяч звезд с активными коронами, десятки тысяч звездообразующих галактик. Все это исключительно важно для понимания того, как распределена материя во Вселенной, какую роль в ее развитии играла темная энергия и т.д.

Предыдущий обзор всего неба был сделан 30 лет назад немецким спутником РОСАТ. Однако его чувствительность была в 30 раз ниже современных аналогов. Вот почему астрофизики справедливо полагают, что уникальный "Спектр-РГ" преподнесет немало сюрпризов. Аналитики же убеждены: это единственный проект орбитальной астрономии на ближайшие годы, который способен создать полномасштабную карту Вселенной в рентгеновском диапазоне энергий.

Справка "РГ"

"Спектр-РГ" запущен 13 июля с.г. с космодрома Байконур. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия).

Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми
"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири"