Обсерватория "Спектр-РГ" вышла на рабочую орбиту

Новая уникальная космическая обсерватория "Спектр-РГ" успешно прописалась на своем "рабочем месте" - на орбите вокруг точки Лагранжа L2 системы "Солнце - Земля". Это в 1,5 миллиона километров от Земли.

Позади больше 100 дней полета, две коррекции траектории. Впереди - шесть с половиной лет исследований. Из них 4 года - в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года - в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной. Опубликованы первые изображения, полученные обсерваторией. Это несколько знаменитых астрономических объектов: скажем, участок Большого Магелланова Облака, обзор "хребта" нашей Галактики в районе галактической долготы l=20... Только в одной этой области детектировано более 1000 рентгеновских источников. Среди них - сотни звезд с активными коронами, аккрецирующие белые карлики, пульсары и пульсарные туманности, остатки вспышек сверхновых... "На просвет" наблюдаются сверхмассивные черные дыры в активных ядрах галактик и квазарах.

Будут обнаружены 3 миллиона сверхмассивных черных дыр

- Все эти результаты продемонстрировали, что "Спектр-РГ" уже работает в своей максимальной конфигурации и характеристики телескопов позволяют решать амбициозные задачи в области космологии, изучения формирования и эволюции сверхмассивных черных дыр, физики скоплений галактик, нейтронных звезд, остатков вспышек сверхновых и звезд с активными коронами, - говорит научный руководитель проекта "Спектр-РГ" академик Рашид Сюняев.

Теперь предстоит провести детальные калибровки и начать обзор всего неба в рентгеновском диапазоне. Чем хороша точка Лагранжа L2? Если совсем просто: для космического аппарата в ней Солнце, Луна и Земля все время находятся с одной стороны. А значит, упрощаются задачи теплового баланса спутника и приборов, облегчается работа системы пассивного охлаждения детекторов до рекордно низких температур. Не случайно именно в этой зоне прекрасно работали американский спутник WMAP, европейские Planck и Herschel. Для России "Спектр-РГ" - первый выведенный сюда космический аппарат.

Ученые полны ожиданий. Предполагается, что будет составлена самая полная в истории карта видимой Вселенной: будут обнаружены около 3 миллионов аккрецирующих сверхмассивных черных дыр, 100 000 скоплений галактик, сотни тысяч звезд с активными коронами, десятки тысяч звездообразующих галактик. Все это исключительно важно для понимания того, как распределена материя во Вселенной, какую роль в ее развитии играла темная энергия и т.д.

Предыдущий обзор всего неба был сделан 30 лет назад немецким спутником РОСАТ. Однако его чувствительность была в 30 раз ниже современных аналогов. Вот почему астрофизики справедливо полагают, что уникальный "Спектр-РГ" преподнесет немало сюрпризов. Аналитики же убеждены: это единственный проект орбитальной астрономии на ближайшие годы, который способен создать полномасштабную карту Вселенной в рентгеновском диапазоне энергий.

Справка "РГ"

"Спектр-РГ" запущен 13 июля с.г. с космодрома Байконур. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия).