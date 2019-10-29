Орешкин: В 2020 году инфляция снизится до 3 процентов

Инфляция в будущем году снизится до 3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с представителями деловых кругов в Объединении предпринимателей Франции (MEDEF).

Таким образом министр прокомментировал очередное снижение Центральным банком России ключевой ставки. Ранее глава МЭР прогнозировал инфляцию-2019 на уровне 3,5%. Хотя на момент прогноза она уже упала до 3,2%.

Глава МЭР считает, что теперь России для стимулирования экономики нужно "применять меры бюджетной политики" и "увеличивать дефицит", не опуская ключевую ставку ЦБ ниже 3%.

Тем временем Банк России констатировал, что в настоящее время "замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось".