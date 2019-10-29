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29.10.2019 22:22
Рубрика: Экономика

Орешкин: В 2020 году инфляция снизится до 3 процентов

Текст: Александр Проценко
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Инфляция в будущем году снизится до 3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с представителями деловых кругов в Объединении предпринимателей Франции (MEDEF).

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
ЦБ: Инфляционные ожидания опустились до уровня мая 2018 года

Таким образом министр прокомментировал очередное снижение Центральным банком России ключевой ставки. Ранее глава МЭР прогнозировал инфляцию-2019 на уровне 3,5%. Хотя на момент прогноза она уже упала до 3,2%.

Глава МЭР считает, что теперь России для стимулирования экономики нужно "применять меры бюджетной политики" и "увеличивать дефицит", не опуская ключевую ставку ЦБ ниже 3%.

Тем временем Банк России констатировал, что в настоящее время "замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось".

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