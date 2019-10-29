Песков рассказал об отношении Путина к Примакову

Президент России Владимир Путин и ученый и политический деятель Евгений Примаков хорошо знали друг друга, Путин прислушивался к его точке зрения. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, анонсируя открытие памятника Примакову (сегодня академику исполнилось бы 90 лет). Президент примет участие в церемонии сегодня.

"Они хорошо знали друг друга", - заметил Песков.

"Владимир Путин всегда прислушивался к точке зрения Примакова, к его мнению по международным и внутренним делам, и всегда высоко ценил заслуги Примакова перед нашей страной, которые трудно переоценить", - заключил представитель Кремля.