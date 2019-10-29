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29.10.2019 13:30
Рубрика: Власть

Песков рассказал об отношении Путина к Примакову

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин и ученый и политический деятель Евгений Примаков хорошо знали друг друга, Путин прислушивался к его точке зрения. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, анонсируя открытие памятника Примакову (сегодня академику исполнилось бы 90 лет). Президент примет участие в церемонии сегодня.
Сегодня Евгению Максимовичу Примакову исполнилось бы 90 лет

"Они хорошо знали друг друга", - заметил Песков.

"Владимир Путин всегда прислушивался к точке зрения Примакова, к его мнению по международным и внутренним делам, и всегда высоко ценил заслуги Примакова перед нашей страной, которые трудно переоценить", - заключил представитель Кремля.

Власть Работа власти Президент
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