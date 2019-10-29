Планетоход NASA отправится на Луну за пробами льда

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA отправит в декабре 2022 года на Луну космический аппарат VIPER (Volatile Investigating Polar Exploration Rover).

Задача планетохода - исследовать южный полюс Луны с целью обнаружения воды.

На борту лунохода будут четыре научных прибора, в том числе метровый бур TRIDENT. Планируется, что ровер, космический аппарат, предназначенный для передвижения по поверхности другой планеты или небесного тела, пройдет несколько километров по поверхности Луны, с помощью инструментов исследует лунный грунт и возьмет несколько образцов, в том числе и льда.

Бур TRIDENT может брать образцы с глубины до одного метра, которые впоследствии исследуют с помощью двух приборов - масс-спектрометра MSolo и инфракрасного спектрометра NIRVSS. Оба прибора должны проверить состав образцов и в идеале дать ответ, есть ли в этом районе вода. Работа аппарата рассчитана на 100 дней.

"Ключ к жизни на Луне, как и на Земле, - это вода, - говорит руководитель проекта VIPER Дэниэль Эндрюс. - Десять лет назад было официально подтверждено, что на Луне есть лед. Теперь вопрос в том, есть ли там столько воды, чтобы могли жить люди. Этот планетоход поможет ответить на многие наши вопросы. Аппарат покажет, где находится вода, как глубоко от поверхности и каково ее количество".