Почему дети с ВИЧ не опасны для окружающих

Более 98% детей, рожденных от матерей, инфицированных ВИЧ, появляются на свет здоровыми, сообщил главный внештатный специалист минздрава Евгений Воронин. По его словам, профилактику получают 94-95% беременных женщин с ВИЧ во время беременности и родов и 99% новорожденных от таких матерей. Это позволило добиться того, что уровень передачи ВИЧ от матери к ребенку не превышает в России 1,8%.

Тем не менее в России зарегистрировано около десяти тысяч детей с ВИЧ-инфекцией, почти все они состоят на учете центра по профилактике ВИЧ, 95% получают антиретровирусную терапию. Эти дети абсолютно безопасны для окружающих. Вероятность заразиться от них в быту, школе или детском саду практически сводится к нулю. За 25 лет не было зарегистрировано ни одного случая инфицирования внутри семьи, где есть дети с ВИЧ-инфекцией. Самые распространенные способы заражения ВИЧ у детей почти такие же, как и у взрослых (за исключением передачи от матери ребенку), - через половые акты или через иглы.

При этом в обществе есть фобия, из-за которой дети с ВИЧ часто подвергаются травле в школе, их дискриминируют, пытаются перевести на домашнее образование, если узнают об их болезни.