Динозавры пошли в рост вовсе не оттого, что изменили свой рацион и стали обильно питаться. Причина в другом: говоря образно, они надышались кислородом. Такой неожиданный вывод сделал американский профессор Морган Шаллер, занимаясь, казалось бы, совсем далеким от гигантских ящеров делом - изучал уровни этого газа в породах Северной Америки.

"Мы проверили породы с плато Колорадо и бассейна Ньюарка, которые образовались в одно и то же время на расстоянии около 1000 км друг от друга на суперконтиненте Пангея, - говорит ученый. - Наши результаты показывают, что около 215 миллионов лет назад, за очень короткий по геологическим меркам период времени, всего за три миллиона лет, уровень кислорода в атмосфере подскочил с 15 процентов до 19.

Почему это произошло, непонятно, но ученый обратил внимание, что примерно в это же время динозавры резко пошли в рост. Профессор Бристольского университета Майк Бентон заметил, комментируя это исследование, что первые появившиеся динозавры были небольшого роста, но с повышением уровня кислорода в атмосфере они стали достигать гигантских размеров.

Напомним, что первые динозавры появились на планете примерно 243-233 миллиона лет назад. Они имели длину 3-4 метра, а некоторые даже 50 сантиметров при весе 2 килограмма. А потом стали быстро расти. Передвигавшиеся на двух ногах животные достигали 13-14 метров, а на четырех - 25-35 метров. По словам Бентона, это произошло примерно в тот же период, когда началось резкое повышение уровня кислорода.