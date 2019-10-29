Правительство предложило передать Минстрою систему ГИС ЖКХ

Правительство РФ предложило передать функции заказчика государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) от Минкомсвязи РФ Минстрою России. Законопроект об этом 29 октября внесен в Государственную думу.

Таким образом, Минстрой будет ответственным за координацию работ по созданию, эксплуатации и модернизации системы.

В ГИС ЖКХ содержится информация о деятельности организаций коммунального комплекса, управляющих компаниях, стоимости услуг, кредиторской задолженности.

Предполагается, что в случае принятия поправок в закон о ГИС ЖКХ Минстрой сможет аккумулировать актуальную информацию о состоянии этой сферы и более полно и всесторонне рассматривать обращения граждан и организаций, говорится в пояснительной записке.