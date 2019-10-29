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29.10.2019 20:29
Рубрика: В мире

Премьер-министр Ливана ушел в отставку на пике кризиса

Текст: Константин Волков
На фоне продолжающихся с 17 октября массовых протестов в Ливане с требованием смены правительства премьер-министр страны Саад Харири 29 октября ушел в отставку.
Саад Харири. Фото: wikipedia.org Саад Харири. Фото: wikipedia.org
Саад Харири. Фото: wikipedia.org

Харири заявил, что старался найти выход из нынешнего кризиса, "но попытки зашли в тупик". В частности, на прошлой неделе Харири пообещал приватизацию (полную или частичную) нескольких секторов, контролируемых государством, в числе которых сотовая связь, порт Бейрута, авиакомпания Middle East Airlines, казино du Liban. Кроме того, речь шла о планах сократить на 50 процентов зарплаты министров и депутатов.

Днем ранее глава Банка Ливана Риад Саламе заявил, что кризис надо разрешить в течение нескольких дней, иначе Ливану угрожает экономический коллапс.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Косачев: Отставка Харири может стать шагом к разрешению кризиса в Ливане

Саад Харири - сын известного ливанского политика Рафика Харири, миллиардер из списка Forbes, уже второй раз занимал кресло премьера Ливана.

Мнения по поводу его отставки разделились. Так, лидер христианской партии "Ливанские силы" Самир Джааджаа считает, что отставка "стала правильным решением, он сделал то, что требовали протестующие массы". Глава МВД Ливана Райя аль-Хасан считает, что уход Харири поможет не дать стране "сползти в междуусобицу". Между тем лидер друзов Валид Джумблат намерен поддержать Харири, если тот решит снова возглавить правительство. Со стороны Хизболлы никаких комментариев пока не поступало.

В настоящий момент Ливан остается практически парализованным из-за беспорядков по всей стране. Перекрыты множество дорог, закрыты банки и вузы.

Нынешние протесты на улицах означают большую опасность для хрупкого равновесия между различными силами в Ливане. В этой ближневосточной стране живут христиане, друзы, сунниты и шииты, и между всеми ними есть большое количество противоречий, которые могут привести к новой гражданской войне.

В мире Ближний Восток Ливан
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