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29.10.2019 17:55
Рубрика: Власть

Премьер поручил повысить доверие бизнеса к правоохранителям

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство запустит пилотные проекты в сферах, где требуется в первоочередном порядке снизить избыточные требования. Соответствующие поручения вошли в перечень, призванный стимулировать экономическое развитие страны.

Фото: forumverona.com
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Премьер-министр Дмитрий Медведев обязал министерство экономического развития до 18 ноября подготовить соответствующие предложения, а вице-премьеру, главе аппарата правительства Константину Чуйченко - до 23 декабря утвердить перечень этих сфер деятельности. До 1 декабря следующего года Минэкономразвития должно запустить пилотные проекты.

Аналогичные поручения касаются контрольно-надзорной деятельности. До 15 ноября МЭР готовит список регионов, в которых пройдут эксперименты, предусматривающие формирование единого органа государственной власти, ответственного за осуществление регионального государственного контроля, а Константин Чуйченко к 18 декабря их утверждает.

Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев дал поручения для стимулирования экономики

В декабре глава правительства ждет окончательного принятия ряда законопроектов, направленных на повышение делового климата: до 15 декабря - федерального закона, устанавливающего правовые основы разрешительной деятельности и до 16 декабря - федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации".

В результате доля респондентов, отметивших снижение общего объема административной нагрузки, рассчитывает Медведев, к 2022 году вырастет до 15 процентов, а к 2024 году - до 20. Эти ожидания он тоже оформил в поручение, возложив ответственность за исполнение на Минэкономразвития.

При это министерство должно до 16 декабря вместе с силовыми и судебными органами подготовить и представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Бизнес Правительство Председатель Правительства Правительство Минэкономразвития
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