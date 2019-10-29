С нами Ясен, мир прекрасен! Так всегда, в шутку и всерьез, но всегда - с любовью, говорили и говорят студенты журфака МГУ о Ясене Николаевиче Засурском. Своем легендарном учителе. Целая россыпь звезд отечественной журналистики - именно его, Ясена, ученики.

...Вундеркинд. Окончил школу экстерном и поступил в институт после 7-го класса. Почти полвека - в кресле декана факультета журналистики ведущего вуза страны . В последние годы - президент журфака. Выпустил более 20 тысяч молодых "служителей пера".

Дружил с Габриэлем Гарсиа Маркесом, переписывался с Рэем Брэдбери и Куртом Воннегутом. Несмотря на возраст, до сих пор на "ты" с самой сложной техникой. И... целует ручки даже первокурсницам, чем неизменно вводит их в смущение.

В гостях у Дон Кихота

В его кабинете - тысячи книг. Те, кому довелось побывать там, окрестили кабинет Засурского "алмазным фондом". Однажды в этой сокровищнице побывали и журналисты "РГ" вместе с победителями совместного конкурса журфака, "Российской газеты" и "Радио России" "Стань журналистом!".

Нам открылась дверь не просто в кабинет - в мир потрясающей личности. На полках, стульях, столах и даже на полу - везде книги. А еще газеты, бумаги, дипломы, сувениры... На подоконнике в большой рамке - первая полоса Le Petit Journal, ежедневной парижской газеты, выходившей с 1863 по 1944 год.

А на одной из полок - фигурка Дон Кихота. "Самый ценный экспонат", - признался тогда Ясен Николаевич. "Почему?!" "Это символ журналиста, - сказал Засурский. - Он во все времена воюет с ветряными мельницами, мчится на них и чего-то добивается. Смотрите, у моего Дон Кихота здесь даже шпага есть. Как перо".

У него всегда под рукой... Евангелие. Неожиданно? "Когда изучаешь становление публицистики, журналистики - очень важно знать Библию, и особенно Евангелие, - объяснил Ясен Николаевич. - В древнем прошлом учили грамоте по Евангелию: читали его и выясняли, что такое алфавит. Многие евангельские слова, фразы вошли в нынешнюю жизнь, вот хотя бы "соль земли". Можно соглашаться или нет, но не все там выдумано. Эту книгу полезно почитать. Вообще, до сих пор самые издаваемые книги в мире - это Библия и сочинения Ленина".

Доброта против прогулов

Свое необычное имя Ясен Николаевич получил в честь ясных глаз отца - эту историю знают все, кто учился у мэтра. Но между собой студенты всегда звали его Ясень. И он об этом знал. Запомнить яркое имя декана было несложно. А вот что нужно было сделать студенту, чтобы его запомнил Засурский?

"Что-то интересное и полезное, - говорил декан. - Но, знаете, ко мне часто приходят неуспевающие. Потому что если студент написал диктант и сделал в нем 120 ошибок, он обязательно придет ко мне - просить о возможности пересдачи..." И, как правило, возможность такую он получал: о доброте Засурского до сих пор ходят легенды. Самый отвязный прогульщик, "упав в ноги", мог рассчитывать на допуск к экзамену.

Бумажной газеты, может, и не будет, но газета, как средство познания мира, как объяснение мира - останется, потому что газета - это не бумага

Вот как объяснил эту свою черту президент журфака: "Мне повезло - был человек, который меня всегда поддерживал в начале моего деканства. Это был ректор Иван Георгиевич Петровский. Тоже человек требовательный, но студентов не любил отчислять. Проявлял по отношению к ним милосердие. Мне и сейчас кажется, что если студент толковый, то можно и прогулы потерпеть. Есть у нас видные журналисты, которые были не самыми дисциплинированными студентами. Я считаю, что если человек не совершил каких-то гнусных вещей, если просто уходил с лекций подрабатывать в газету и из-за этого не сдал зачет, ему можно помочь. Таких людей много".

Газета - это не бумага

Ясен Николаевич так много сделал для журфака МГУ, что его имя и сам факультет давно стали синонимами. Он всегда был истинным фанатом современной техники. На лекциях с гордостью показывал свой первый мини-компьютер-телефон (они только-только появились): "Представьте, в 1952 году у нас была всего одна пишущая машинка!.."

Засурский всегда оставался неким рефреном развития журналистики. Помню, сидя в чудо-кабинете Засурского, мы не могли не спросить тогда: "Ясен Николаевич, от чего надо лечить современную журналистику?". Ответ был предельно четким: "От узкотемия". По его мнению, журналистике не хватает аналитики и глубины. От газет ждут помощи в понимании того, что происходит.

"В "Нью-Йорк таймс" была статья "В защиту газеты", - говорил Ясен Николаевич. - Ее автор Джонс писал: бумажной газеты, может, и не будет, но газета, как средство познания мира, как объяснение мира - останется, потому что газета - это не бумага. Это, прежде всего, коллектив и главный редактор. У нас сейчас главного редактора воспринимают в основном как администратора, а на самом-то деле он - главная фигура, он режиссер: выделяет главное, определяет, о чем нужно написать. Газета - институт, который учит думать и дает возможность понять, что происходит в мире".

А еще Засурский всегда был твердо уверен, кому вредно становиться журналистом: людям недобросовестным, тем, кто ищет легкой славы и легкого успеха.

"Журналистика - это труд, пот, иногда и кровь, - подчеркивает Ясен Засурский. - Это упорная работа. Людей, которые хотят пользоваться газетой для того, чтобы решать какие-то свои дела, "гешефты", нельзя допускать в газету. Они опасны. Газета требует честности и служения истине, читателям. Существует такое понятие - "взятка словом". Слово журналиста увесистое, очень значительное, и некоторые начинают этим пользоваться в своих целях".

От Хемингуэя до слез

Елизавета Шевченко, бывшая практикантка "РГ":

- На университетской лекции я плакала, кажется, лишь однажды. И это была лекция Засурского о потерянном поколении. Все шло ровно, пока он не дошел до Хемингуэя и до финала "Прощай, оружие!". Он говорил о структуре и речевой технике Хемингуэя, о теме и образах. Если помните, герой в конце циркулирует под дождем между кафе и больницей, где рожает его любимая женщина и умирает в родах вместе с ребенком.

Засурский говорил так, как будто у него у самого умерли жена и ребенок. Это был кошмар! Казалось, это произошло только что на наших глазах. Исчезновение границы между литературным вымыслом и реальностью - люди, просто люди, и здесь, и там, и такое отчаяние... Герой ушел в дождь, как же он будет дальше жить?.. Бессилие и от того, что литературу не перепишешь, и что человеку не поможешь - бессилие, которое не побороть, ни в тексте, ни в жизни... Мне кажется, Засурский даже не почувствовал сам, что говорит сейчас не о литературе. Это было настолько личное высказывание и вообще не о литературе. Просто человек говорил о человеке.

Досье "РГ"

Ясен Николаевич Засурский родился в Москве 29 октября 1929 года. Окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза. С 1953-го начал работать на журфаке МГУ. Заведовал кафедрой зарубежной журналистики и литературы. В 1965 году избран деканом. В 2007 году стал президентом факультета.

Автор более 200 научных работ. Его кандидатская диссертация была посвящена творчеству Теодора Драйзера, докторская - американской литературе ХХ века. Имеет сына и двоих внуков, один из которых - Иван - возглавляет кафедру новых медиа и теории коммуникации на факультете журналистики МГУ.