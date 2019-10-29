Прокуроры получат полномочия обращаться в арбитражный суд с исками о признании недействительными сделок, заключенных в рамках государственного оборонного заказа. Например, если какой-то подрядчик закупил для армии гнилую картошку или просроченные макароны, сделку разорвут.

Проект соответствующих поправок в Арбитражный процессуальный кодекс подготовило Министерство юстиции России.

"Данные изменения позволят существенно повысить эффективность судебной защиты нарушенных имущественных прав государства при исполнении государственного оборонного заказа, обеспечить сохранность и целевое использование средств бюджета", - подчеркнули в Минюсте.

В случае признания сделки недействительной поставщик получит назад свои некачественные товары и вернет назад государственные деньги

Проект дополняет АПК двумя случаями, когда прокуратура сможет обратиться в суд. Первое: подать иск о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации в результате нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа. Здесь все понятно. Если какой-то подрядчик навредил, должен отвечать, в том числе рублем.

Второе: прокуратура наделяется правом обращаться в арбитражный суд с исками о признании недействительными сделок, совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при выполнении государственного оборонного заказа, и применении последствий их недействительности.

Причем прокуроры будут обращаться с иском о недействительности соответствующих сделок независимо от участия государства в уставном фонде ответчика. Иными словами, не важно, провинилась ли компания, в которой большая доля принадлежит государству, или плохую сделку совершила полностью частная фирма. Раз от договора страдают солдаты, такую сделку надо разорвать.

Признание сделки недействительной означает, что поставщику вернут назад всю его некачественную тушенку, сломанную мебель, вечно зависающие компьютеры и т.п. А поставщик, в свою очередь, вернет государственные деньги.

По словам экспертов, разрываться будут в том числе и сделки, заключенные втридорога. Если коробка скрепок ценой 10 рублей закупается для военной канцелярии по цене 100-200 рублей за штуку, такую сделку надо отменить. Пусть поставщик останется наедине со своими золотыми (формально) скрепками.

Кстати, вопрос контроля за качеством гособоронзаказа уже давно стоит на особом контроле. По данным Генеральной прокуратуры, за последние четыре года по фактам нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа возбуждено 1397 уголовных дел, а общая сумма ущерба превысила 46 млрд рублей. Как сказано в одном из приказов Генпрокурора, всякое нарушение в сфере государственного оборонного заказа следует рассматривать "как одну из угроз безопасности Российской Федерации".

По словам Главного военного прокурора Валерия Петрова, необходимы дополнительные меры по усилению государственного контроля за качеством поставляемых в войска вооружений, военной и специальной техники, сокращению дебиторской задолженности Минобороны России и других ведомств, в которых предусмотрена военная служба. Недавно Главный военный прокурор потребовал активизировать работу по возмещению материального ущерба, причиненного государству правонарушениями, особенно в сфере оборонно-промышленного комплекса.