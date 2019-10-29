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29.10.2019 15:41
Рубрика: Власть

Путин открыл памятник Примакову в Москве

Текст: Галина Мисливская
Памятник известному российскому и советскому политику, дипломату, экономисту Евгению Примакову был открыт сегодня в Москве в день его 90-летия в присутствии президента России Владимира Путина.

"Сегодня мы открываем памятник человеку огромного масштаба и неисчерпаемой внутренней силы, - сказал глава государства. - Многие люди в России и за рубежом помнят, думают о Евгении Максимовиче с огромным уважением, с теплотой и сердечной признательностью, с осознанием уникальности и неповторимости его личности".

Российский лидер заявил, что для него Евгений Примаков был и остается "примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине, примером благородства, надежности и порядочности".
Сегодня Евгению Максимовичу Примакову исполнилось бы 90 лет

Владимир Путин также отметил, что на каждом этапе своей жизни Примаков превыше всего ставил интересы Отечества. "Особая страница - работа Евгения Максимовича на посту министра иностранных дел. Во многом благодаря ему в мировую дипломатию стало возвращаться уважение к нашей стране, а в работе российского внешнеполитического ведомства утвердилось понимание безусловного приоритета национальных интересов", - считает президент.

Он также отметил заслуги Примакова в продвижении идеи многополярности. "По большому счету, именно Примаков сформулировал эти ключевые принципы развития современного мира. Мы видим, что многополярность сегодня не просто тенденция, а реальность нашей жизни", - подчеркнул глава государства.

Памятник Евгению Примакову был создан авторским коллективом под руководством народного художника РФ Георгия Франгуляна. Одним из инициаторов его возведения выступило министерство иностранных дел России. Монумент установлен в сквере напротив здания МИД на Смоленской площади.

Владимир Путин считает это глубоко символичным. "Наша общая обязанность - беречь его наследие, всегда слышать голос Примакова. Я надеюсь, что этот замечательный памятник будет сохранять великую память о великом гражданине России", - заключил он.

В церемонии также приняли участие действующий министр иностранных дел России Сергей Лавров, преемник Примакова на этом посту Игорь Иванов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры думских фракций, депутаты, сенаторы, дипломаты, ученые, общественные деятели.

Власть Работа власти Президент РГ-Фото
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