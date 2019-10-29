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Рубрика: Общество

Путин получил в подарок факсимиле книги-гимна единству России

Текст: Кира Латухина
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент встретился с ректором МГУ в Ново-Огарево. Владимир Путин согласился подписать указ о праздновании 270-летия вуза (будет отмечаться в 2025 году).

Фото: Анвар Галеев/ Факультет журналистики МГУ им. Ломоносова
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Виктор Садовничий пришел не с пустыми руками - преподнес главе государства подарок ко Дню народного единства. Это факсимиле уникальной пьесы-гимна Минину и Пожарскому, которая была написана для императора Александра I в XIX веке на немецком языке.

"Нам скоро 270. И мы готовимся к этому юбилею, мы хотим отреставрировать некоторые здания на улице Моховой, построить новое общежитие. И я набрался смелости попросить вас поручить подготовить указ о юбилее", - сказал ректор. Юбилейные мероприятия начнут проводить с 2024 года. "Хорошо", - поддержал Путин.

"Я бы хотел подарить вам книгу, у нее всего один экземпляр, она написана немцем, на немецком языке, автор - руководитель театральных студий при императоре Германии. Он написал пьесу - это гимн Минину и Пожарскому, это восхищение подвигом этих людей, и тому, что Россия, наконец, объединилась, пришли Романовы", - отметил Садовничий.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Игорь Кубединов
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История книги такова: автор подарил ее императору, и она была в его библиотеке, но после пожара 1812 года Александр I передал рукопись в библиотеку Московского университета.

"Эта книга мне напоминает и то, что вы сделали в 90-е годы, объединив страну. Это гимн единству России, написанный немцем", - подчеркнул ректор.

Путин аккуратно посмотрел книгу. "Каким каллиграфическим почерком написано", - оценил он.

Общество Образование Президент Наука и образование МГУ им. Ломоносова
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