Расследование по импичменту президента США переводят на официальные рельсы

Палата представителей США решила вынести на голосование резолюцию, которая официально даст старт расследованию об импичменте Дональда Трампа. В документе будет представлен план проведения слушаний по делу в различных комитетах нижней палаты и обнародования свидетельских показаний. Лидер конгрессменов-демократов Нэнси Пелоси заявила, что голосование полным составом нижней палаты состоится уже в четверг.

Как отмечают эксперты, голосование станет шагом, который еще больше отрезает демократам путь к отступлению. Если после всех этих процедур они вдруг осознают, что не набрали улик и пойдут на попятную, это обернется для них политической катастрофой в канун выборов президента-2020. А значит все выше вероятность того, что до конца года Трампу вынесут импичмент.

Официальное голосование может стать точкой невозврата для демократов, что повышает вероятность импичмента Трампу до конца года

Формально демократы объявили о начале расследования еще в сентябре, но при этом нарушили исторические прецеденты. Дело в том, что в конституции страны процесс импичмента описан в общих чертах. Она наделяет Палату представителей полномочиями инициировать процедуру, а Сенат - проводить расследование по выдвинутым обвинениям и выносить решение. Но организация процесса остаются на усмотрение законодателей. С учетом специфики американской системы права большую роль имеют прецеденты. Так вот, два предыдущих расследования об импичменте (Ричарда Никсона в 1974 году и Билла Клинтона в 1998 году) начинались с голосования полного состава Палаты представителей.

В этот раз демократы поначалу решили обойтись без этого, за что Белый дом, а затем и союзные ему республиканцы назвали расследование неконституционным и непрозрачным. Администрация стала саботировать процесс, в частности, отказываясь предоставлять документы.

По историческим меркам нынешний возможный импичмент развивается с головокружительной быстротой. Например, в случае Никсона от старта Уотергейтского скандала до голосования в Палате представителей прошло 599 дней, а от сенсации о связи Клинтона с Моникой Левински до волеизъявления конгрессменов - 260 дней. С момента скандала вокруг разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, на основании которого демократы инициировали расследование, прошло лишь немногим более месяца.

Процесс отстранения главы Белого дома от власти можно условно разбить на семь шагов: начало - расследование - обвинение - голосование - импичмент - суд - вердикт.

В текущих политических условиях ключевой является шестая стадия - суд, который по конституции пройдет в Сенате. Сейчас процесс на второй стадии - расследования, и, судя по утечкам в прессу, демократам удается найти свидетелей, показания которых позволят перейти к третьей и сформулировать обвинения против Трампа. Например, во вторник ожидались слушания с участием чиновника администрации, который, по данным Politico, собирался обвинить Трампа в подрыве безопасности страны. Палата представителей контролируется демократами, а потому при наличии обвинений без труда вынесет президенту импичмент, для чего достаточно простого большинства голосов. Но в Сенате у демократов лишь 48 из 100 мандатов, а для отстранения главы государтсва от должности необходимо целых 67 голосов.

Пока Трампа спасает "красная стена" (по цвету его республиканской партии). Как подсчитали аналитики, 36 из 52 сенаторов-республиканцев представлены теми штатами, где Трамп популярен. А значит, попытка пойти против президента может стоить им собственной карьеры. Пускай отдельные "диссиденты" в рядах республиканцев встречаются, как, например, критикующий президента Митт Ромни. "Но больших трещин сейчас в этой стене не видно", - заключают аналитики axios.com.

Право забарахлило

Между тем в США система правосудия барахлит не только на высшем уровне. Так, в штате Джорджия заключенного, отбывавшего пожизненный срок за изнасилование и растление малолетних, "по ошибке" выпустили на свободу. 31-летний Тони Майкон Мунос-Мендес находился за решеткой в государственной тюрьме Роджерс с 2015 года, свои злодеяния он совершил в 2010 и 2012 годах. В чем именно заключалась "ошибка", из-за которой преступник вновь оказался на свободе, - пока не ясно, обстоятельства "освобождения" расследуются.

А в штате Техас совсем скоро, 20 ноября, должны казнить темнокожего мужчину Родни Рида, осужденного за убийство еще в 1998 году. Рид обвиняется в смерти белокожей девушки Стейси Стайтс, которую нашли задушенной за два года до этого. Как утверждают правозащитники организации Innocence Project, единственной уликой против Рида является его семенная жидкость, найденная в теле Стайтс, что ее близкие объясняют тайным романом с осужденным. Стайтс была обручена с белокожим полицейским Джимми Феннеллом, которого потом посадили на 10 лет за изнасилование и похищение, правда, по другому делу. Но суд упорно отвергает требования защиты исследовать другие улики, включая ДНК-экспертизу предполагаемого орудия убийства - ремня. Обвинение также не захотело включить в дело ходатайства трех судебных экспертов, по мнению которых вина Рида с медицинской и научной точек зрения просто невозможна.

Подготовила Диана Ковалева