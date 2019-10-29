Расследование по импичменту президента США переводят на официальные рельсы

Как отмечают эксперты, голосование станет шагом, который еще больше отрезает демократам путь к отступлению. Если после всех этих процедур они вдруг осознают, что не набрали улик и пойдут на попятную, это обернется для них политической катастрофой в канун выборов президента-2020. А значит все выше вероятность того, что до конца года Трампу вынесут импичмент.
Формально демократы объявили о начале расследования еще в сентябре, но при этом нарушили исторические прецеденты. Дело в том, что в конституции страны процесс импичмента описан в общих чертах. Она наделяет Палату представителей полномочиями инициировать процедуру, а Сенат - проводить расследование по выдвинутым обвинениям и выносить решение. Но организация процесса остаются на усмотрение законодателей. С учетом специфики американской системы права большую роль имеют прецеденты. Так вот, два предыдущих расследования об импичменте (Ричарда Никсона в 1974 году и Билла Клинтона в 1998 году) начинались с голосования полного состава Палаты представителей.
В этот раз демократы поначалу решили обойтись без этого, за что Белый дом, а затем и союзные ему республиканцы назвали расследование неконституционным и непрозрачным. Администрация стала саботировать процесс, в частности, отказываясь предоставлять документы.
По историческим меркам нынешний возможный импичмент развивается с головокружительной быстротой. Например, в случае Никсона от старта Уотергейтского скандала до голосования в Палате представителей прошло 599 дней, а от сенсации о связи Клинтона с Моникой Левински до волеизъявления конгрессменов - 260 дней. С момента скандала вокруг разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, на основании которого демократы инициировали расследование, прошло лишь немногим более месяца.
Процесс отстранения главы Белого дома от власти можно условно разбить на семь шагов: начало - расследование - обвинение - голосование - импичмент - суд - вердикт.
В текущих политических условиях ключевой является шестая стадия - суд, который по конституции пройдет в Сенате. Сейчас процесс на второй стадии - расследования, и, судя по утечкам в прессу, демократам удается найти свидетелей, показания которых позволят перейти к третьей и сформулировать обвинения против Трампа. Например, во вторник ожидались слушания с участием чиновника администрации, который, по данным Politico, собирался обвинить Трампа в подрыве безопасности страны. Палата представителей контролируется демократами, а потому при наличии обвинений без труда вынесет президенту импичмент, для чего достаточно простого большинства голосов. Но в Сенате у демократов лишь 48 из 100 мандатов, а для отстранения главы государтсва от должности необходимо целых 67 голосов.
Пока Трампа спасает "красная стена" (по цвету его республиканской партии). Как подсчитали аналитики, 36 из 52 сенаторов-республиканцев представлены теми штатами, где Трамп популярен. А значит, попытка пойти против президента может стоить им собственной карьеры. Пускай отдельные "диссиденты" в рядах республиканцев встречаются, как, например, критикующий президента Митт Ромни. "Но больших трещин сейчас в этой стене не видно", - заключают аналитики axios.com.
Между тем в США система правосудия барахлит не только на высшем уровне. Так, в штате Джорджия заключенного, отбывавшего пожизненный срок за изнасилование и растление малолетних, "по ошибке" выпустили на свободу. 31-летний Тони Майкон Мунос-Мендес находился за решеткой в государственной тюрьме Роджерс с 2015 года, свои злодеяния он совершил в 2010 и 2012 годах. В чем именно заключалась "ошибка", из-за которой преступник вновь оказался на свободе, - пока не ясно, обстоятельства "освобождения" расследуются.
А в штате Техас совсем скоро, 20 ноября, должны казнить темнокожего мужчину Родни Рида, осужденного за убийство еще в 1998 году. Рид обвиняется в смерти белокожей девушки Стейси Стайтс, которую нашли задушенной за два года до этого. Как утверждают правозащитники организации Innocence Project, единственной уликой против Рида является его семенная жидкость, найденная в теле Стайтс, что ее близкие объясняют тайным романом с осужденным. Стайтс была обручена с белокожим полицейским Джимми Феннеллом, которого потом посадили на 10 лет за изнасилование и похищение, правда, по другому делу. Но суд упорно отвергает требования защиты исследовать другие улики, включая ДНК-экспертизу предполагаемого орудия убийства - ремня. Обвинение также не захотело включить в дело ходатайства трех судебных экспертов, по мнению которых вина Рида с медицинской и научной точек зрения просто невозможна.
Подготовила Диана Ковалева