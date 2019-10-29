Белгородская программа поддержки исторически-значимых сел начинает набирать обороты. В селе Ватутино Валуйского района уже распределены под застройку все десять участков. Теперь очередь за селом Большое под легендарной Прохоровкой. Затем, возможно, программу распространят на краснояружское село Колотиловка , расположенное у самой границы с Украиной. Условия довольно привлекательны: участникам выделяется земельный участок и выдается кредит на три миллиона рублей под один процент годовых - с возможностью списания трети суммы при рождении ребенка. По мнению белгородских властей, проект поможет не только возродить сельские территории, но и увеличить рождаемость.

Никаких квартир!

Национальный проект "Жилье и городская среда" предусматривает ежегодное увеличение жилого фонда на 120 миллионов квадратных метров. В регионах отмечают, что строить такое количество жилья не всем под силу: застройщикам необходимы средства не только на возведение домов, но и на инфраструктуру, в том числе социальную. Спрос на жилье растет благодаря понижению ипотечной ставки, однако, как правило, это однокомнатные квартиры, которые покупают в основном молодые супруги и люди несемейные.

На прошедшем в Белгороде форуме "Сообщество" признали: пока молодая семья выплатит кредит банку за "однушку", пройдет десяток лет, а то и больше.Направляя все средства на погашение ипотеки, многие вряд ли станут думать о ребенке. Если в семье и родится первенец, то велика вероятность, что он так и останется единственным: ведь растить двоих детей в однокомнатной квартире сложно, а чтобы расшириться - снова нужна ипотека. Получается, что выбраться из замкнутого кредитного круга российской семье очень сложно.

Белгородский губернатор Евгений Савченко обратил внимание на качество жизни семьи в многоэтажке.

- Опросы общественного мнения показывают, что не менее 70 процентов россиян хотят жить в собственном доме, - отметил глава региона, добавив, что на Белгородчине это давно поняли. Потому и сделали акцент на развитии индивидуального жилищного строительства еще 20 лет назад.

- У нас индивидуальное строительство в структуре вводимого жилья занимает более 70 процентов. И только 30 приходится на многоквартирные дома, - уточнил Савченко. - В свое время мы использовали такие механизмы поддержки, как выделение земельного участка, подведение инфраструктуры - в общем-то все об этом уже знают. Только теперь этот механизм себя или уже исчерпал, или начинает исчерпывать. Он ведь рассчитан на более-менее состоятельных граждан. Что такое строительство дома? Это 3-5 миллионов рублей. И у кого деньги есть, тот или уже построился, или строится. А что делать тем, у кого их нет? Для них нужны другие инструменты поддержки.

В общей структуре вводимого жилья в регионе 70 процентов приходится на индивидуальное строительство

Глава региона добавил: пока именно из-за их отсутствия демографические показатели в Центральной России оптимизма не вызывают. И чтобы изменить тенденцию, можно предложить семьям не привычную ипотеку, а льготное кредитование.

-Это значит - выдавать от трех до пяти миллионов рублей на строительство дома под ставку от 0 до пяти процентов годовых сроком на 10-25 лет, - пояснил Савченко. - При этом можно подойти к регионам дифференцированно. К примеру, самые мягкие условия создать для Дальнего Востока, а самые жесткие - для Московской области. Это будет стимулировать расселенческую политику. Я уверен, что значительная часть жителей мегаполисов воспользовались бы такой возможностью!

При этом, по мнению Савченко, при выдаче льготного кредита молодой семье надо предоставить возможность уменьшить сумму основного долга: списывать по трети при рождении каждого ребенка. С ним согласились многие участники форума, назвав этот механизм "достойным ответом ипотечной кабале"

Проценты ниже

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ответ на утверждения экспертов о "недоступности" и "кабальном" характере банковских жилищных продуктов отметил, что ипотечные ставки постепенно снижаются. Более того, количество детей при получении такого кредита тоже учитывается: ставка может быть снижена до 6 процентов годовых. Кроме того, на федеральном уровне сохраняются выплаты материнского капитала - почти полмиллиона рублей. Большая часть его обладательниц направляет эти средства на решение жилищного вопроса.

Вместе с тем, по словам Стасишина, возведение и многоквартирных домов, и микрорайонов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), невозможно без инфраструктуры. Поэтому федеральный центр поддержит в этом субъекты.

- Мы получили от регионов данные об инфраструктурнвых потребностях, - отметил замминистра. - Общая сумма, которая потребуется на эти цели, превышает несколько триллионов рублей. Но без этих инвестиций комплексное освоение территории и выход на целевой показатель в 120 миллионов квадратных метров жилья в год, предусмотренный нацпроектом, попросту невозможен.

Поэтому федеральный бюджет продолжит софинансирование строительства инфраструктуры. При этом, как подчеркнул Никита Стасишин, не важно, будут в области строить индивидуальные дома или многоквартирные.

Федеральный центр поможет регионам в строительстве инфраструктуры

- Многоэтажки у нас тоже долгое время возводились на старых сетях, - отметил он, добавив, что такое качество жизни не устраивает современных приобретателей жилой недвижимости.- Им нужна не просто квартира,но еще и благоустроенный двор, детский сад рядом, лучше - вместе со школой.

Участники форма дополнили: еще нужны парковки, причем не одно место на квартиру - ведь иногда семье нужны две машины.

Деньги в смартфоне

Евгений Савченко добавил, что сегодня важно воспользоваться теми возможностями, которые уже есть.

- Средства производства оказались в руках каждого, - отметил губернатор, показывая на свой смартфон. - Человек при наличии интернета может прекрасно зарабатывать удаленно, из дома.

Именно поэтому, по его мнению, многие молодые специалисты с удовольствием и переедут в свои дома.

- Очень многие интересуются нашей программой, которая реализуется в селах Ватутино и Большое, - пояснил глава региона. - Люди звонят и пишут мне в соцсетях. Конечно, все подробно расспрашивают о льготном кредите. Однако эта программа целиком и полностью зависит от возможностей нашего бюджета.

Участники форума констатировали: в селах необходимо построить инфраструктуру, обеспечить доступ к интернету, без которого смартфон практически бесполезен. А еще - придумать стимул для новоиспеченных селян работать на земле. Поэтому в том же Ватутино уже решают, как помочь участникам программы при желании наладить выпуск экологически чистых продуктов. Такой бизнес станет хорошим подспорьем для семьи, которая берет на себя кредитные обязательства. Как признался один из участников программы на условиях анонимности - казалось бы, невесомый один процент годовых при сумме в три миллиона рублей - серьезное обременение. Даже если взять эту сумму на 20 лет, то все равнонужно ежемесячно отдавать свыше 10 тысяч рублей. Для селянина это серьезные деньги, хотя условия банковской ипотеки значительно жестче.