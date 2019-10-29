Центр современного искусства на площадке ГЭС-2 откроется через год

Хотите послушать концерт или посмотреть спектакль, посетить библиотеку или студию звукозаписи, а может быть, заглянуть в лабораторию кулинарных искусств? Уже в сентябре будущего года все это станет возможным в новом арт-кластере в центре Москвы. В здании бывшей ГЭС-2 на Болотной набережной появится точка силы, общественный центр, который станет домом для многих видов искусств.

К наследию архитектора Василия Башкирова, проектировавшего ГЭС-2, фонд V-A-C и архитектурное бюро Renzo Piano Building Workshop под руководством легендарного Ренцо Пиано, которые занимаются реконструкцией здания, относятся бережно. Например, чтобы провести необходимые коммуникации, не повредив историческую конструкцию, ее... приподнимали на специальных домкратах. Ренцо Пиано считает, что ГЭС-2 в центре Москвы, - микст истории и будущего.

Поэтому в ходе обновления, с одной стороны, будет воссоздан исторической облик ГЭС-2, построенной в 1907 году для снабжения электроэнергией первых московских трамваев. С другой - внутреннее пространство будущего арт-комплекса полностью переосмыслят. В него войдут трансформирующийся актовый зал на 420 мест, мастерские, получившие название "Своды", выставочные пространства, парковочная зона "Дно", верхний уровень которой может стать сценой для выступлений музыкантов, а также "Второе дно" - открытое хранилище коллекций фонда V-A-C. Уже скоро завершатся работы на набережной, и посетители смогут оценить спуск к воде, при необходимости способный превращаться в причал. Кроме того, архитектор Ренцо Пиано настоял, чтобы в Москве появилась своя piazza - площадь появится перед березовой рощей, в центре острова. "Пьяцца - то, что нужно людям: место для встреч, куда они могли бы свободно приходить", - уверен итальянец. Важно, что вход в сам арт-комплекс также будет бесплатным.

Окна актового зала будут выходить на рощу. Единение с природой, которого порой так не хватает жителям мегаполиса, станет одним из главных преимуществ обновленной ГЭС-2. В будущем году на территории комплекса зазеленеет березовая роща (из 720 деревьев специально отобранных деревьев высадили уже 90), а само здание станет царством солнечного света благодаря стеклянной крыше. К слову, в прошлом ГЭС-2 тоже освещалась днем через стеклянную крышу, ее сконструировал инженер Николай Сушкин при непосредственном участии Владимира Шухова. Там также установят солнечные панели. "Говорят, в Москве мало солнца. Это неправда, - отметил Ренцо Пиано, рассказывая об устройстве крыши. - Солнечный свет будет попадать внутрь здания, как будто внутрь собора. Свет - один из важнейших элементов в конструкции этого здания. Если не самый важный. По крайней мере, важнее, чем бетон и сталь".

"В планах за год закончить эту "маленькую" стройку, летом переехать и где-то в конце сентября открыть это пространство", - заметил председатель правления компании "Новатэк", президент фонда V-A-C Леонид Михельсон. Программа первых пяти выставочных тематических проектов уже известна.

Первым резидентом ГЭС-2 станет исландский художник Рагнар Кьяртанссон с масштабным проектом "Санта-Барбара", включающим выставки, кинопоказы, просветительские программы. Но главное - на полгода новое арт-пространство станет съемочной площадкой, где русские актеры переснимут 1823 серии культового сериала 1990-х. "Съемки нашей "Санта-Барбары" станут частью масштабной выставки... Я не могу не сравнивать главное здание, этот "дворец света", со студиями, на которых снимали фильмы в старом Голливуде. Они были так же залиты солнечным светом. И мы превратим Проспект (центральный продольный неф основного здания ГЭС-2) в своеобразную съемочную площадку", - поделился своими планами Рагнар Кьяртанссон.

О программе всех пяти сезонов подробнее рассказал художественный директор фонда V-A-C Франческо Манакорда: "Мы выбрали пять тем, которые мы обсудим с художниками, хореографами, режиссерами, худруками театров: "Санта-Барбара", "Правда", "Мать", "Космос наш", "Еле слышно". Для каждой из тем мы сформулировали вопросы. Нам хотелось бы увлечь посетителей дискуссией".

Прямая речь

Ренцо Пиано, архитектор:

- Культура - очень сложное понятие. Истинное искусство можно обнаружить всюду - от протестов до развлечений. Более 50 лет назад мы спроектировали Центр Помпиду. Как мы отличили современное искусство от мусора? Все решило время. Время сделало свое дело, возвеличив шедевры и отбросив ненужное.