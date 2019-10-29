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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

И выпить не страшно

Власти утверждают: жители области обеспечены чистой водой
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 245(8003)
Чистой питьевой водой в Подмосковье сейчас обеспечены 95 процентов жителей. "Со всей ответственностью говорю: если где-то из крана идет вода ненадлежащего качества, - это халатность управляющих компаний и местных водоканалов, которые плохо обслуживают трубы и домовые системы. Источники чистой воды есть сегодня в каждом муниципалитете", - заявил недавно зампред областного правительства Евгений Хромушин. Так ли это, проверял журналист "РГ".
Сегодня мы пьем воду из бутылок и фильтров. А раньше вот такие питьевые источники на улицах были обычным делом. Фото: REUTERS Сегодня мы пьем воду из бутылок и фильтров. А раньше вот такие питьевые источники на улицах были обычным делом. Фото: REUTERS
Сегодня мы пьем воду из бутылок и фильтров. А раньше вот такие питьевые источники на улицах были обычным делом. Фото: REUTERS

Все оттенки вредного

"У нас из крана очень часто течет кисель рыжего цвета. В управляющей компании принимают жалобы, но периодически хамят, мол, не нравится - уезжайте. А мы ничего не можем сделать - вода в Подмосковье плохая", - рассказывает жительница Щелкова Екатерина Легальцева. Коммунальщики, в общем, не врут - вода и вправду плохая. Практически по всей области превышение по железу, в Электростали, Дубне, Клину и Железнодорожном - в 5-7 раз. А длительное употребление железной воды, как известно, негативно влияет на печень, легкие и репродуктивную функцию.

Фото: depositphotos.com
Названа доза пластика, попадающая в организм с бутилированной водой

На востоке области - в Шатуре, Орехово-Зуеве, Раменском и Егорьевске вода окрашена торфом. Она пригодна к питью после кипячения и даже не слишком убивает наши внутренние органы, но вот белье после нескольких стирок приобретает устойчивый грязный оттенок. В Долгопрудном, Лыткарино, Химках и Видном из кранов течет сильно хлорированная вода, разрушающая зубы и суставы, а в Жуковском, Подольске и Щелкове в воде много марганца, который "съедает" нервные клетки - недаром в щелковской управляющей компании все такие нервные.

В Волоколамске, Лотошино, Воскресенске и других отдаленных муниципалитетах с развитым сельскохозяйственным производством к питьевой воде подмешиваются аммиачные соединения и нитраты. Из-за аммиака вода имеет специфический запах, который, впрочем, исчезает после кипячения - в отличие от нитратов, разрушающих гемоглобин в крови.

А пробы все лучше

В 90 процентов питьевой воды имеются те или иные примеси. Однако Роспотребнадзор с каждым годом дает областному водоснабжению все более высокую оценку. Так, в 2014 году среди всех проб воды, взятых надзорным ведомством, не отвечали санитарно-эпидемиологическим требованиям 18,6 процента. В 2016-м ненормативными признали 16,9 процента проб, в 2018-м - 15 процентов. В этом году показатель некачественной воды пока держится на уровне 12,5 процента от общего объема проб. Сказывается работа, проведенная в регионе для улучшения качества питьевой воды. Во-первых, наконец-то достроили Восточную систему водоснабжения. Ее построили еще во времена СССР, в 1987 году, но так, что она работала в треть своей силы. Система качает воду из артезианских источников на границе Московской и Владимирской областей. Там все в порядке и с железом, и с торфом, и с другими примесями. "Сегодня эта система снабжает чистой водой порядка миллиона жителей восточных районов области", - говорит Евгений Хромушин.

К тому же за последние пять лет в области построили и модернизировали более 300 водозаборных узлов и станций обезжелезивания и очистки воды. Они убирают большинство примесей. А некоторые подмосковные муниципалитеты, расположенные близко к МКАД, постепенно переходят на столичные источники водоснабжения, в содержание и модернизацию которых вкладывались хорошие средства. Московскую воду уже пьют жители Долгопрудного и частично Химок, готовятся подключиться Люберцы.

Где теряется качество?

"Зачастую проблемы, на которые жалуются жители Подмосковья, не связаны с качеством воды в источнике", - рассказали "РГ" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора. Но если из источника выходит хорошая вода, то почему до жителей доходит плохая? Причем плохая настолько, что домашние фильтры, рассчитанные на год бесперебойной работы, забиваются за месяц, а то и быстрее. "У нас, например, был рекорд, когда "Аквафор" после смены картриджей прожил четыре дня", - сокрушается Екатерина Легальцева.

Фото: Сергей Куксин/РГ
"РГ"-советы: Можно ли пить воду из-под крана

Все дело - в трубах. Наши коммуникации очень часто находятся в таком состоянии, что вместе с водой несут в краны к жителям ржавчину и грязь, налипшую за долгие годы плохой профилактики. А иной раз ситуацию усугубляют криворукие коммунальщики. Недавно вот в Луховицах из кранов внезапно пошла жидкость цвета кока-колы. Оказалось, местные сантехники решили среди осени промыть систему, не предупредив об этом жителей. И пока граждане выясняли, почему вода черная, страшно представить, сколько домашних фильтров пало жертвами коммунальной забывчивости. А всего-то стоило попросить жителей какое-то время не пользоваться водопроводом, если уж промывку системы по каким-то причинам не успели сделать в сезон профилактических работ.

Пишем всем!

"За качество воды, как, впрочем, и других коммунальных ресурсов, отвечает управляющая компания. Поэтому в первую очередь нужно обращаться туда", - пояснили нам в Госжилинспекции Подмосковья. Также нелишним будет написать на портал "Добродел". Кстати, Евгений Хромушин утверждает, что лет пять назад количество жалоб граждан на плохую воду било все мыслимые рекорды, а сегодня они даже не в первой пятерке проблем. Однако ждать, что "само рассосется", все же не стоит - чем больше претензий к качеству воды дойдет до чиновников, тем быстрее они спросят с управляющей компании. Нужно обращаться и в Роспотребнадзор, требуя проведения экспертизы питьевой воды. А самостоятельно проверить ее качество можно, например, в столичном ГИЦ ПВ - главном контрольно-испытательном центре питьевой воды. Записаться на исследование можно по телефонам: 8 (495) 935-21-59, 8 (495) 760-76-14.

Пессимисты уверены, что привозная вода - наше будущее. И не такое уж и далекое. Фото: REUTERS
Конкретно

Где в Подмосковье пить хорошо?

Больше всего жалоб на питьевую воду поступает из Дмитрова, Орехово-Зуева, Лобни и Щелковского округа.

Реже всего жалуются жители Долгопрудного, Королева, Лосино-Петровского и Протвино.

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