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Депутаты Государственной Думы посетили Нововоронежскую АЭС

28 октября 2019 года Нововоронеж и Нововоронежскую АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") с рабочим визитом посетили депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва, депутаты Воронежской областной Думы VI созыва и главы администраций Каширского, Репьевского и Хохольского районов Воронежской области.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Цель - изучить положительные практики по социальному и экономическому развитию города атомщиков, рассмотреть возможность тиражирования опыта в других субъектах РФ.

Делегация посетила знаковые объекты Нововоронежа. В ледовой арене "Остальная" гости приняли участие в открытии первого турнира по хоккею среди детских команд из городов присутствия АЭС; осмотрели ход строительства нового спортивного комплекса с бассейном; побывали на многофункциональном стадионе "Старт". Депутаты возложили цветы к главному военному мемориалу в городе "Звезды Славы". Заключительной точкой визита стала смотровая площадка инновационных энергоблоков Нововоронежской АЭС, откуда можно было воочию убедиться в масштабности производства.

Фото: Нововоронежская АЭС
Первый турнир детских хоккейных команд открылся в Нововоронеже

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров выступил перед гостями с презентацией о роли градообразующего предприятия в развитии города. За счет подписанного в 2012 году Соглашения между Воронежской областью и госкорпорацией "Росатом" в Нововоронеже были построены новые городские объекты, в бюджет города поступило более 2 млрд рублей.

"Крупные спортивные проекты мы планируем завершить в следующем году и сосредоточиться на реализации необходимых инфраструктурных проектов - благоустройстве городского парка, ремонте фасадов, замене старых коммуникаций. Развитие Нововоронежа будет продолжено", - рассказал Владимир Поваров.

Участники заседания отметили, что Соглашение помогло не только улучшить инфраструктуру города, но и создать доверительную атмосферу в городе, атмосферу единства власти и общества.

"Соглашение действует в 10-ти субъектах России, но не везде оно реализуется так эффективно, как в Воронежской области. Эти результаты были достигнуты благодаря активной позиции всех заинтересованных сторон. Отрадно, что в этом году удалось включить в бюджет Воронежской области деньги на Соглашение на 2020 год, ранее мы все время работали через резервный фонд губернатора", - отметил заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин.

Фото: Нововоронежская АЭС
Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров получил премию ВАО АЭС

Председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов вручил поздравительный адрес от лица Госдумы по случаю 55-летнего юбилея НВ АЭС. Благодарностями были отмечены заместитель директора по общим вопросам Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров и глава городского округа город Нововоронеж Николай Нетяга за социально ориентированную деятельность, развитие благотворительности, оказание помощи ветеранам войны и труда.

"В Нововоронеже имеется уникальная модель взаимодействия областной и местной власти и госкорпорации "Росатом". На уровне города удалось найти согласие всех общественных и политических сил, выстроить эффективную хозяйственную модель для создания комфортных условий для жизни и работы жителей. В Нововоронеже ценят опыт прошлого, опыт наших ветеранов, думают о будущем, о поддержке многодетных семей, о достойном образовании. Нововоронеж - сплав доверия, высокой эффективности, профессионализма, глубокого патриотизма, на это нужно равняться всем, этот опыт должен быть использован на территории России", - отметил Сергей Гаврилов.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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