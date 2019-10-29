Гиды назвали самые популярные места Москвы у иностранных туристов

С каждым годом растет поток туристов из-за рубежа, но топ достопримечательностей столицы остается неизменным. Иностранные гости хотят увидеть Кремль и исторический центр города, главное здание МГУ, комплекс "Москва-Сити", Останкинскую телебашню, Парк Горького и ВДНХ, Пушкинский музей и Третьяковскую галерею, Музей Победы на Поклонной горе, Музей космонавтики.

Еще одной достопримечательностью является столичная подземка, с ее необычной архитектурой для транспортного сооружения. Нравятся туристам и новинки столицы, в частности посещают обновленный стадион в "Лужниках", катаются над Москвой-рекой по канатной дороге. Иногда туристы принимают участие в велотурах по Москве и, конечно, катаются на речных трамвайчиках, курсирующих в теплое время года между гостиницей "Украина" и Новоспасским мостом. Многие туристы считают необходимым посетить культурные достопримечательности, среди которых лидирует Большой театр и цирк.

Как сообщает комитет по туризму Москвы, в первом полугодии в столице побывали 11,5 миллиона иностранных гостей, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего гостей прибыло из Китая, Германии, Франции, Италии и Израиля. Обсуживают туристов более 1,6 тысячи аккредитованных экскурсоводов, говорящих на разных языках, из которых самые распространенные: английский, испанский и китайский.

Напомним, чтобы иностранцам было комфортнее в городе, столичная подземка озвучивает названия станций на английском языке. В отелях, парках, аэропортах и музеях есть бесплатные путеводители и карты. О необычных уголках столицы рассказывает портал "Узнай Москву". В столице открыты круглосуточно контакт-центры, где говорят на двух языках - английском и русском.

С этого года обновились номера центра информационной поддержки туристов: 112 и +7 (495) 122-01-11.