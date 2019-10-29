ГМИИ им. А.С.Пушкина отметил столетие музея-заповедника "Архангельское"

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина отметил столетие музея-усадьбы "Архангельское" камерной выставкой "Князья Юсуповы и Цветаевский музей". Фотографии, эскизы, акварели, открытки, письма, многие из которых экспонируются впервые, показывают, какой вклад внесли владельцы "русского Версаля" в создание Музея изящных искусств при Московском университете.

Как известно, музей создавался на частные пожертвования. Разумеется, когда 12 марта 1898 года московский профессор Иван Владимирович Цветаев представил проект здания Музея античного искусства при Московском университете Николаю II, император проект одобрил и выделил 200 тысяч рублей на строительство. Но для строительства этого было явно недостаточно. Тем не менее монаршее одобрение послужило примером для остальных. В том числе для князей Юсуповых.

Зинаида Николаевна и Феликс Феликсович Юсуповы, вошедшие в число учредителей Комитета по устройству Музея изящных искусств, представляли одну из богатейших семей России. И в Комитете они не просто числились. В память о прадеде Зинаиды Николаевны екатерининском вельможе Николае Борисовиче Юсупове-старшем, собравшем отличную коллекцию античной скульптуры, Юсуповы полностью профинансировали строительство в 1902-1906 года Римского зала музея. При открытии музея в 1912 году этот зал получил имя князя Николая Борисовича Юсупова-старшего. Великолепный построенный и оформленный, этот зал, единственный из залов музея - со сводчатым потолком, сам по себе роскошный экспонат. Зал проектировал архитектор Роман Клейн, а оформлял художник Игнатий Нивинский. Благодаря им пространство зала удивительно гармонирует с коллекцией слепков римской скульптуры IV-I вв. до н.э.

Но Римский зал не единственный вклад Юсуповых в Музей изящных искусств. Пятью годами ранее, в 1898-1900, Зинаида Николаевна оплатила изготовление слепка конной статуи кондотьера Коллеони работы Андреа Вероккьо для будущего музея. Князь же Феликс Феликсович финансировал поездки в Рим художника Федора Реймана, копировавшего раннехристианские фрески в римских катакомбах. Семь акварельных копий фресок сейчас можно увидеть на выставке.

Среди экспонатов впервые демонстрируется диплом Комитета по устройству Музея изящных искусств, выданный "члену-учредителю княгине З.Н. Юсуповой".

Здесь же впервые можно увидеть и копию завещания, составленного Юсуповыми в 1900 году за себя и за своих в то время несовершеннолетних сыновей. Речь в нем прежде всего шла о судьбе художественной коллекции, собранной несколькими поколениями рода. Судя по мемуарам Феликса Юсупова-младшего, в семье возникала мысль о создании частных публичных музеев в петербургском дворце и подмосковной усадьбе Архангельское. Но завещание предусматривало более драматическое развитие событий. В нем говорилось: "В случае внезапного прекращения рода нашего все движимое и недвижимое имущество, состоящее в коллекциях предметов изящных искусств, редкостей и драгоценностей, собранных нашими предками и нами…, завещаем в собственность государства в видах сохранения сих коллекций в пределах Империи для удовлетворения эстетических и научных потребностей Отечества…".

Революция внесла свои коррективы. После национализации многие работы из коллекции Юсуповых поступили в разные музеи страны. Есть они и в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, где их можно увидеть в постоянной экспозиции. На время проведения выставки они будут отмечены особой маркировкой.