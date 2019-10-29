Городской праздник выпускников впервые пройдет в "Лужниках"

Выпускные вечера в будущем году пройдут с 23 на 24 июня. Общегородской праздник впервые устроят в "Лужниках". Об этом стало известно после заседания президиума московского правительства.

Как и в прошлые годы, выпускные вечера запланированы в школах и вузах. Главный же праздник впервые пройдет в олимпийском комплексе "Лужники". Оргкомитет выпускного уже сформирован. Его председателем назначена заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Минувшим летом в выпускных вечерах приняли участие более 55 тысяч московских одиннадцатиклассников. Общегородской праздник тогда прошел в парке Горького.