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29.10.2019 15:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Городской праздник выпускников впервые пройдет в "Лужниках"

Текст: Максим Милославский
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Выпускные вечера в будущем году пройдут с 23 на 24 июня. Общегородской праздник впервые устроят в "Лужниках". Об этом стало известно после заседания президиума московского правительства.

Фото: iStock
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Как и в прошлые годы, выпускные вечера запланированы в школах и вузах. Главный же праздник впервые пройдет в олимпийском комплексе "Лужники". Оргкомитет выпускного уже сформирован. Его председателем назначена заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Минувшим летом в выпускных вечерах приняли участие более 55 тысяч московских одиннадцатиклассников. Общегородской праздник тогда прошел в парке Горького.

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