Ледниковый период связали с внеземным воздействием

Команда исследователей из Университета Южной Каролины изучила образцы керна, взятые из древнего водоема около города Элгин в США, и получила новые доказательства падения на Землю огромного космического тела, предположительно, астероида около 13 тысяч лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко о нем рассказывает EurekAlert. Американские ученые пополнили перечень доказательств весьма противоречивой теории. Она предполагает, что некое внеземное тело рухнуло на Землю примерно 12,8 тысячи лет назад. Эта катастрофа привела к вымиранию более 35 видов крупных животных, поскольку вызвала Ледниковый период.

Сторонники этой теории считают, что именно тогда исчезли такие животные как гигантские ленивцы, саблезубые тигры, мастодонты и мамонты. По времени это событие совпадает и с серьезным сокращением ранних человеческих популяций, таких как культура Кловиса.

С 2007 года ученые по всему миру ищут вещественные доказательства. Ранее они были найдены в Европе, Западной Азии, Чили и Южной Африке. Одним из главных доказательств считается повышенное содержание в почве платины. По мнению ученых, аномально высокие концентрации этого металла появились в результате удара о землю огромного астероида, который и принес этот металл на поверхность нашей планеты. Подтверждает это возраст таких находок - радиоуглеродное датирование образцов почвы показывает, что платина появилась в больших концентрациях на поверхности как раз около 13 тысяч лет назад.

Кроме того, в недавно открытом в Гренландии ударном кратере были обнаружены необычайно высокие концентрации платины и иридия. Словом, следы глобальной катастрофы находят по всему миру. Теория предполагает, что иридий и платина были разнесены по планете огромным облаком, образовавшимся после удара.

В ходе исследований в Уайт-Понде в Южной Каролине команда во главе с археологом Кристофером Муром изучила образцы осадка, извлеченные со дна водоема. В отложениях возрастом около 13 тысяч лет ученые обнаружили аномально высокое содержание платины, что подтверждает выводы предыдущих исследований.

Кроме того, команда обнаружила доказательства крупных лесных пожаров, которые бушевали в этом регионе около 13 тысяч лет назад. Эта находка тоже согласуется с упомянутой теорией. Согласно ей удар космического тела о поверхность спровоцировал очень мощные пожары, дым от которых помог формированию гигантского плотного облака.

Поскольку на протяжении длительного времени солнечные лучи почти не проникали сквозь это облако, на нашей планете произошло похолодание климата. Ледниковый период уничтожил крупных животных - на это указывает резкое изменение в почве количества грибных спор, которые подпитывались навозом крупных травоядных животных.

"Мы предполагаем, что внеземное воздействие способствовало вымиранию, но это не было единственной причиной, - говорит Мур. - Чрезмерная охота людей на животных, наверняка, также способствовала этому, как и изменение климата".