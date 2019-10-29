Новости

Генетики нашли настоящую родину современного человека 17:08
В Коми подросток в маске напал на магазин 17:04
Стартовали продажи пикапа совместной разработки Changan и PSA 17:02
По е-визе Петербург посетили уже более 14 тысяч иностранцев 16:52
В Барселоне испанского премьера охранял человек с портфелем-щитом 16:50
Московская канатная дорога изменит режим работы в праздники 16:47
Донской аэропорт Платов стал участником #tetrischallenge 16:38
Ледниковый период связали с внеземным воздействием 16:35
В Крым доставлены 44 новых автобуса 16:32
Смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold: распаковка и первые впечатления 16:18
Премия СВР России будет носить имя академика Евгения Примакова 16:11
Вышел трейлер юбилейного фильма-концерта Аллы Пугачевой 16:07
Аномальное тепло: В Москве расцвели одуванчики и ромашки 16:05
Центр Севастополя остался без света из-за крупной аварии 16:02
В России резко сократилось число автодилеров 16:01
Донские ученые разработали самоочищающуюся от грязи нанокраску 16:00
В ОБСЕ подтвердили информацию о разведении сил в Донбассе 15:55
Фильм "Аббатство Даунтон" откроет фестиваль "Новое британское кино" 15:54
В разграбленном Аттилой городе найден клад золотых монет 15:49
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Орбана в Будапеште 15:43
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей 15:41
Врачи выписали трех тюменцев, у которых подозревали "гаффскую болезнь" 15:41
Москвичи и зрители 20 городов России увидят ролики-победители фестиваля "Каннские Львы" 15:36
Найдена актриса на роль жены Элвиса Пресли 15:30
Changan раскрыл характеристики нового кроссовера для России 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 16:35
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ледниковый период связали с внеземным воздействием

Текст: Денис Передельский
Команда исследователей из Университета Южной Каролины изучила образцы керна, взятые из древнего водоема около города Элгин в США, и получила новые доказательства падения на Землю огромного космического тела, предположительно, астероида около 13 тысяч лет назад.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко о нем рассказывает EurekAlert. Американские ученые пополнили перечень доказательств весьма противоречивой теории. Она предполагает, что некое внеземное тело рухнуло на Землю примерно 12,8 тысячи лет назад. Эта катастрофа привела к вымиранию более 35 видов крупных животных, поскольку вызвала Ледниковый период.

Сторонники этой теории считают, что именно тогда исчезли такие животные как гигантские ленивцы, саблезубые тигры, мастодонты и мамонты. По времени это событие совпадает и с серьезным сокращением ранних человеческих популяций, таких как культура Кловиса.

Фото: Jellyfish Pictures/HHMI Tangled Bank Studios via AP
Ученые рассказали, как изменился мир после вымирания динозавров

С 2007 года ученые по всему миру ищут вещественные доказательства. Ранее они были найдены в Европе, Западной Азии, Чили и Южной Африке. Одним из главных доказательств считается повышенное содержание в почве платины. По мнению ученых, аномально высокие концентрации этого металла появились в результате удара о землю огромного астероида, который и принес этот металл на поверхность нашей планеты. Подтверждает это возраст таких находок - радиоуглеродное датирование образцов почвы показывает, что платина появилась в больших концентрациях на поверхности как раз около 13 тысяч лет назад.

Кроме того, в недавно открытом в Гренландии ударном кратере были обнаружены необычайно высокие концентрации платины и иридия. Словом, следы глобальной катастрофы находят по всему миру. Теория предполагает, что иридий и платина были разнесены по планете огромным облаком, образовавшимся после удара.

В ходе исследований в Уайт-Понде в Южной Каролине команда во главе с археологом Кристофером Муром изучила образцы осадка, извлеченные со дна водоема. В отложениях возрастом около 13 тысяч лет ученые обнаружили аномально высокое содержание платины, что подтверждает выводы предыдущих исследований.

Фото: T. Beach et al. / University of Texas at Austin
Цивилизацию майя обвинили в изменении климата

Кроме того, команда обнаружила доказательства крупных лесных пожаров, которые бушевали в этом регионе около 13 тысяч лет назад. Эта находка тоже согласуется с упомянутой теорией. Согласно ей удар космического тела о поверхность спровоцировал очень мощные пожары, дым от которых помог формированию гигантского плотного облака.

Поскольку на протяжении длительного времени солнечные лучи почти не проникали сквозь это облако, на нашей планете произошло похолодание климата. Ледниковый период уничтожил крупных животных - на это указывает резкое изменение в почве количества грибных спор, которые подпитывались навозом крупных травоядных животных.

"Мы предполагаем, что внеземное воздействие способствовало вымиранию, но это не было единственной причиной, - говорит Мур. - Чрезмерная охота людей на животных, наверняка, также способствовала этому, как и изменение климата".

Стало известно, почему аккадцы покинули свои города на 300 лет
Общество Наука Общество Природа Общество Космос Общество История
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми
"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири"