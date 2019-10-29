Медведев пригласил президента Кубы на 75-летие Победы

Новости

Москвичи и зрители 20 городов России увидят ролики-победители фестиваля "Каннские Львы" 15:36
Найдена актриса на роль жены Элвиса Пресли 15:30
Changan раскрыл характеристики нового кроссовера для России 15:25
В Одессу пришли корабли НАТО 15:19
Более 15 тысяч жителей Курска остались без тепла и горячей воды 15:03
Городской праздник выпускников впервые пройдет в "Лужниках" 15:02
В Волгоградской области два человека отравились газом 15:01
В школах Белгородской области планируют отменить домашние задания 15:00
Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения 15:00
Украинские политологи подрались в студии у Соловьева 14:53
В Башкирии медикам передали передвижные пункты флюорографии 14:53
Калининградский рыбак выловил карпа весом более 26 килограммов 14:52
Hubble сфотографировал "космическое лицо" 14:52
В столичных Кузьминках спасли пловца 14:50
В Томской области из-за шторма закрыли переправу 14:50
Западные инвесторы Калви и Дельпаль останутся под домашним арестом 14:48
Участники инновационного кластера Москвы получат субсидии на инжиниринг 14:43
Вневедомственная охрана Росгвардии взяла под охрану ряд объектов ТЭК 14:39
В Рязани отца-курильщика арестовали за смерть троих детей при пожаре 14:37
Стрелявшему по зданию МВД в Ставрополе грозит пожизненный срок 14:36
Мишустин: Доля сомнительных операций по НДС сократилась до 0,6% 14:32
Ученые назвали лучшее время для бега 14:31
"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири" 14:28
Мишустин сообщил о четверти миллиона зарегистрировавшихся самозанятых 14:20
Новосибирец сообщил о взрывных устройствах в универмаге и на вокзале 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 15:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев пригласил президента Кубы на 75-летие Победы

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел во вторник переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

С последней их встречи не прошло и месяца. В начале октября глава российского правительства находился на Кубе с официальным визитом. Однако кое-что за это время изменилось. Если раньше Мигель Диас-Канель возглавлял Остров свободы в статусе председателя госсовета и совета министров, то теперь он приехал в Москву уже президентом своей страны. Это произошло после вступления в силу новой кубинской конституции и избрания главы государства высшим законодательным органом - национальной ассамблей народной власти.

Путин встретится с президентом Кубы

Российский премьер поздравил президента со вступлением в новую должность, вспомнил о своем последнем посещении Гаваны. "Мы смогли обсудить очень много важных вопросов и даже сформулировать ряд новых идей, которые, надеюсь, в ходе вашего нынешнего визита нам удастся развить и продвинуть", - высказал Медведев ожидания.

Фото: Александр Корольков/РГ

- Я думаю, что ваш визит имел особое значение, потому что в его рамках мы не только оценили результаты совместных программ для нашего социального и экономического развития до 2030 года, но вы предложили группу новых идей и направлений работы, которые можно будет реализовать, - подчеркнул в свою очередь президент Кубы.

Фото: Иван Егоров
Николай Патрушев обсудил вопросы безопасности с руководством Кубы

По его словам, власти страны после отъезда премьер-министра России активно работали над идеями и достигли конкретики, позволяющей продвинуться по ним. Визит Диас-Канеля в Россию спланирован так, чтобы ближе познакомиться с перспективными проектами. До приезда в Москву президент провел несколько дней в Санкт-Петербурге, где осмотрел производства Балтийского завода, а министр энергетики Кубы съездил на Ленинградскую АЭС.

- Это очень хорошо, когда видишь что-то своими глазами, и у вас лучшее представление о том, как развивается производство, промышленность, экономика и культурная жизнь в нашей стране, - заметил Дмитрий Медведев.

Фото: Александр Корольков/РГ

Следующая возможность посетить Россию у главы Кубы представится довольно скоро. Глава российского правительства пригласил президента в мае следующего года стать участником мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Это будет хорошей возможностью сверить часы и продолжить переговоры", - сказал он.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми
"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири"
Количество моногородов в России может сократиться вдвое