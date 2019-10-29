Медведев пригласил президента Кубы на 75-летие Победы

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел во вторник переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.

С последней их встречи не прошло и месяца. В начале октября глава российского правительства находился на Кубе с официальным визитом. Однако кое-что за это время изменилось. Если раньше Мигель Диас-Канель возглавлял Остров свободы в статусе председателя госсовета и совета министров, то теперь он приехал в Москву уже президентом своей страны. Это произошло после вступления в силу новой кубинской конституции и избрания главы государства высшим законодательным органом - национальной ассамблей народной власти.

Российский премьер поздравил президента со вступлением в новую должность, вспомнил о своем последнем посещении Гаваны. "Мы смогли обсудить очень много важных вопросов и даже сформулировать ряд новых идей, которые, надеюсь, в ходе вашего нынешнего визита нам удастся развить и продвинуть", - высказал Медведев ожидания.

Фото: Александр Корольков/РГ

- Я думаю, что ваш визит имел особое значение, потому что в его рамках мы не только оценили результаты совместных программ для нашего социального и экономического развития до 2030 года, но вы предложили группу новых идей и направлений работы, которые можно будет реализовать, - подчеркнул в свою очередь президент Кубы.

По его словам, власти страны после отъезда премьер-министра России активно работали над идеями и достигли конкретики, позволяющей продвинуться по ним. Визит Диас-Канеля в Россию спланирован так, чтобы ближе познакомиться с перспективными проектами. До приезда в Москву президент провел несколько дней в Санкт-Петербурге, где осмотрел производства Балтийского завода, а министр энергетики Кубы съездил на Ленинградскую АЭС.

- Это очень хорошо, когда видишь что-то своими глазами, и у вас лучшее представление о том, как развивается производство, промышленность, экономика и культурная жизнь в нашей стране, - заметил Дмитрий Медведев.

Фото: Александр Корольков/РГ

Следующая возможность посетить Россию у главы Кубы представится довольно скоро. Глава российского правительства пригласил президента в мае следующего года стать участником мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Это будет хорошей возможностью сверить часы и продолжить переговоры", - сказал он.