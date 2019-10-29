Новости

Рособрнадзор протестирует ЕГЭ по информатике на компьютерах 11:02
Завод Haval под Тулой начал выпуск третьей модели 11:00
Пропавших вологодских детей объявили в федеральный розыск 10:57
На лайнере "Князь Владимир" начали снимать детективный сериал 10:55
В России появился первый междугородний каршеринг 10:53
В Подмосковье назначены два новых министра 10:52
В Волгограде уничтожили снаряды времен Великой Отечественной войны 10:51
Сенатор назвал конвульсиями новые санкции США против "Северного потока-2" 10:49
Умер продюсер "Крестного отца" и "Ребенка Розмари" Роберт Эванс 10:47
США не будут повышать пошлины в обмен на закупки Китаем агропродукции 10:45
В Москве начинает работу профессиональный форум российских издателей 10:45
Для свердловских почтальонов закупят отпугиватели собак 10:36
В Прикамье возбуждено дело по факту падения самолета 10:26
Суд оставил под стражей убийцу красноярского биатлониста 10:12
Больше всего россияне боятся болезней близких, войны и бедности 10:10
Renault привезет в Европу бюджетный электрокар 10:07
На Урале СК проверит смерть младенца, оставшегося дома с бабушкой 10:00
Ученые объяснили кирпичный цвет отложений на дне пещеры "Таврида" 09:50
Медики назвали вредные сочетания продуктов для организма 09:50
В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина 09:47
Аксенов отправил в отставку главу Госкомнаца 09:47
Акула напала на туристов в Австралии 09:46
Мошенники присвоили 15 квартир в Москве по поддельным завещаниям 09:43
Самолет столкнулся с птицей в аэропорту Нового Уренгоя 09:27
Lada Kalina поехала на водороде 09:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
29.10.2019 09:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мошенники присвоили 15 квартир в Москве по поддельным завещаниям

Текст: Ирина Огилько

Столичный уголовный розыск задержал группу мошенников, занимавшихся в течении 10 лет в Москве присвоением чужих квартир по поддельным документам. Об этом сообщает портал ГУ МВД по Москве.

Фото: istock
Кадастровая палата дала рекомендации по защите от мошенников

По предварительным данным, за десятилетие было присвоено 15 квартир умерших москвичей. Подозреваемые вносили в архивы реестровых книг фиктивные данные о якобы ранее составленных завещаниях, прикладывая соответствующие документы. Когда нотариус открывал наследственное дело, мнимые наследники получали документы и оформляли в Росреестре право собственности. Чтобы замести следы, группировка продавала объекты недвижимости своим сообщникам, причем реальной передачи денежных средств, по данным правоохранительных органов, не было. Часть квартир оформляли на детей или родственников.

Когда уголовный розыск нагрянул к главарю банды, тот начал уничтожать документы, забаррикадировавшись в квартире. Поэтому ее пришлось брать штурмом. Задержано восемь человек.

В ходе 17 обысков в квартирах и архивах правоохранители изъяли более 2,5 млн рублей, офисную технику, документы и прочие материалы, имеющие отношение к делу.

Заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Количество моногородов в России может сократиться вдвое
Сенатор назвал конвульсиями новые санкции США против "Северного потока-2"
Депутат Рады: Киев проиграет в газовой войне с Россией
ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях
В Солнечной системе обнаружили новую планету