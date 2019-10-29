Мошенники присвоили 15 квартир в Москве по поддельным завещаниям

Столичный уголовный розыск задержал группу мошенников, занимавшихся в течении 10 лет в Москве присвоением чужих квартир по поддельным документам. Об этом сообщает портал ГУ МВД по Москве.

По предварительным данным, за десятилетие было присвоено 15 квартир умерших москвичей. Подозреваемые вносили в архивы реестровых книг фиктивные данные о якобы ранее составленных завещаниях, прикладывая соответствующие документы. Когда нотариус открывал наследственное дело, мнимые наследники получали документы и оформляли в Росреестре право собственности. Чтобы замести следы, группировка продавала объекты недвижимости своим сообщникам, причем реальной передачи денежных средств, по данным правоохранительных органов, не было. Часть квартир оформляли на детей или родственников.

Когда уголовный розыск нагрянул к главарю банды, тот начал уничтожать документы, забаррикадировавшись в квартире. Поэтому ее пришлось брать штурмом. Задержано восемь человек.

В ходе 17 обысков в квартирах и архивах правоохранители изъяли более 2,5 млн рублей, офисную технику, документы и прочие материалы, имеющие отношение к делу.

Заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).