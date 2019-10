Можно ли одновременно жить в столице и на природе?

Как-то катаясь на велосипеде по осенним лучевым просекам "Сокольников", я случайно наткнулся... на мини-городок. "Best place I`ve ever seen*", - сказал, доброславянски улыбаясь, первый встречный велобайкер, выехавший из местного кемпинга в сторону местного хаски-парка. Это был Марек Шпачек - чешский турист, который с друзьями специально приехал в Москву, чтобы пожить одновременно и в российском мегаполисе, и в лесу - с тысячами кубов русского живительного кислорода.

Для заграничных путешественников "отдых на колесах" - в порядке вещей. Фото: Александра Мудрац/ТАСС