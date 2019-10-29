Можно ли одновременно жить в столице и на природе?

Как-то катаясь на велосипеде по осенним лучевым просекам "Сокольников", я случайно наткнулся... на мини-городок. "Best place I`ve ever seen*", - сказал, доброславянски улыбаясь, первый встречный велобайкер, выехавший из местного кемпинга в сторону местного хаски-парка. Это был Марек Шпачек - чешский турист, который с друзьями специально приехал в Москву, чтобы пожить одновременно и в российском мегаполисе, и в лесу - с тысячами кубов русского живительного кислорода.

Это мое Hobby

Марек, оказывается, отправился почти в месячное турне по Восточной Европе с двумя друзьями. До этого год назад они ездили по Азии, проехали множество горных районов от Каракола до Алма-Аты. Теперь новый маршрут: Прага - Минск - Москва. Катает компанию старый американский пикап, к которому прицеплен трейлер. Трейлер, судя по всему, стоит миллиона под два. Но по простору и комфорту он не уступит иной квартирке в регионах или, скажем, московской студии.

"Наш прицеп - чистокровный немец Hobby, года так 93-го, - объясняет автотурист. - Вполне просторный для троих. Такая квартирка позволяет нам одновременно недорого пожить в Москве и на природе". Комната на колесах состоит из двух частей: гостиной со столиком и как бы обрамляющим его диваном и кухоньки с плитой и небольшим холодильником. Столик складывается так, чтобы оказаться на одном уровне с кроватью. Получается вместительная спальня. Небольшой ящик в центре автодома - это печка. Внутри нее - вентилятор и патрубки, разгоняющие тепло по всем уголкам прицепа.

Снаружи у трейлера есть неприметная дверца - вроде как капот. На самом же деле это, скорее, багажник, где лежат канистра с водой и баллон с газом. Также есть разъем под розетку: все хозяйство дома на колесах питается от сети. В крайнем случае от дизельного генератора. Впрочем, в "Сокольниках" полностью оборудованные питчи - места для трейлеров с подключением к электричеству.

Маленькая Германия

Кемпинг в "Сокольниках" автотуристы чаще всего находят через TripAdvisor или множественные сервисы бронирования. Многим москвичам же, пусть и завсегдатаям лесопарковых прогулок, порой и невдомек, что где-то рядом с ними есть такой мини-городок. Машины заезжают туда через охраняемые въезды с Ростокинского проезда или 5-го Лучевого просека. Из центра парка туда можно дойти или доехать на велосипеде по живописной, усеянной золотящимся кленовым листом аллее. Шагаешь километра полтора и попадаешь на эту ухоженную, напоминающую немецкую деревушку территорию.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Бабкин

Лес, ветерок, прохлада и - тишина. "Залетные" компании сюда не доберутся при всем желании - тут везде шлагбаумы, заборы и охрана. Но сейчас и туристов практически нет: мы нашли только караванеров из Питера, да прицеп с немецкими номерами. Населения мало - не сезон. Сейчас питчи в основном пустуют, что и неудивительно: погодка-то почти уже зимняя. А те, кто в кемпинге остановился, в это время совершают веломоцион или гуляют по Москве. До остановки автобуса тут идти 2 минуты, да еще от силы 15 ехать до ближайшей станции метро "Сокольники". В общем, 40 минут - и ты у Кремля. Ряды мини-домиков, где можно жить и без автомобиля, пустуют.

В черте шумного города такой указатель - сюрприз. Именно он направляет автотуристов в кемпинг в "Сокольниках". Фото: Александр Корольков

"Вы там сейчас задубеете, - объясняет администратор на ресепшене. - Фанера да ДСП". Есть, конечно, моржи, но сейчас их мало. Почти 90 процентов поселенцев кемпинга - иностранцы: в России эта культура не так еще прижилась. Да и останавливаться у нас по большому счету до недавнего времени было негде: инфраструктуры-то нет! Более-менее известные кемпинг-места в столичном регионе находятся в Подмосковье, на значительном удалении от столичных красот. Но за последние несколько лет наши путешественники тоже стали "вливаться" в чисто заграничную субкультуру. В тех же "Сокольниках" благоустроили территорию, провели Wi-Fi...

Туалеты тут хоть и уличные, но чистые. Территорию постоянно убирают. Можно тут и шашлыки на финском гриле жарить, и на площадку ребенка сводить, и в "качалке" под открытым небом потренироваться. Стоимость размещения в каждом случае будет зависеть от количества гостей, но средний чек за сутки, рассказывают местные администраторы, не превышает 2 тысяч рублей, а живут тут в основном около недели. Получается всего 14 тысяч рублей, что не идет ни в какое сравнение с ценниками приличных отелей. А к тому же - сокольнический лес, московская осень, кислород. Бесплатный и неоценимый бонус!

Тем временем

В езде как дома

Одними из самых активных популяризаторов "жизни на колесах" в России стали житель Подмосковья Александр Зурбаганский и его супруга Елена - герои нашей недавней публикации. Благодаря своему самодельному домику на колесах они продолжают менять свою "прописку" по несколько раз за год. Вот, казалось, только что гуляли по подмосковным лесам, а уже перебрались к живописному озеру у Переславля-Залесского. А теперь их домик - на морях, в Крыму. Недавно семейство автопутешественников посетили Новоульяновку - живописнейшее, окруженное девственным осенним лесом село, недалеко от Бахчисарая. Здесь Елена и Александр стали гостями сельского праздника и попробовали самый настоящий миндаль - не тот жареный в пакетиках из магазина, а самый натуральный, крымский.