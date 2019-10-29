Названы самые "прибыльные" регионы Центральной России

Бизнес-климат в большинстве субъектов ЦФО позволяет предприятиям и организациям наращивать прибыль темпами, превышающими инфляцию. Такой вывод сделали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучив статистику за первое полугодие.

Исследовались данные обо всех коммерческих и некоммерческих организациях, где средняя численность работников превышает 15 человек. Малый бизнес, кредитные и страховые организации, НПФ и учреждения госсектора в расчет не принимались.

- Суммарный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) для средних и крупных российских компаний в первой половине 2019 года составил 8,04 триллиона рублей. Таким образом, они заработали на 26 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года, когда прибыль достигала 6,37 триллиона, - подсчитали в FinExpertiza.

В половине регионов Центрального округа бизнес смог увеличить доход кратно. Брянщина по динамике роста чистой прибыли и вовсе вошла в топ-3 по стране. Доходы компаний, зарегистрированных в этой области, выросли с 2,47 до 27,07 миллиарда рублей - то есть показатели первого полугодия 2019 и 2018 годов различаются почти в 11 раз.

В Тверской, Орловской и Смоленской областях доходы компаний удвоились. В Курской и Костромской выросли в полтора раза. На Тамбовщине, во Владимире и Липецке общая обстановка и усилия предпринимателей помогли прибавить к доходу организаций по 30-40 процентов. В Белгороде, Калуге и Рязани успехи скромнее, но и там зафиксирована положительная динамика.

Между тем ряд крупных регионов ЦФО в статистике роста прибыли несколько просел. И если, например, в Воронежской области по сравнению с январем - июнем 2018-го компании "потеряли" всего один процент дохода, то в Ярославской - семь, в Тульской - 14. На фоне ситуации в Нижнем Новгороде и Ханты-Мансийском автономном округе, где прибыльность бизнеса упала почти на 70 процентов, это, конечно, не трагедия, но повод задуматься.

В Тверской, Орловской и Смоленской областях доходы компаний удвоились, в Курской и Костромской - выросли в полтора раза

Общий диагноз выставить вряд ли возможно - у каждой компании причины снижения доходов свои. Не исключено, что статистику портят крупные инвестиционные проекты, ради которых крупные организации порой планово уходят в минус.

Так, в Воронежской области любят обсуждать кредитную нагрузку одного из знаковых предприятий региона - холдинга "ЭкоНива". Его владелец Штефан Дюрр признает, что отношение долга к EBITDA выше рекомендуемых значений, но не видит особых поводов для беспокойства. У него свой критерий - размер задолженности в пересчете на единицу основной продукции, то есть на литр молока.

- В 2019-м долг на литр молока у нас меньше, чем несколько лет назад, - уверяет Дюрр. - В молочном животноводстве срок окупаемости инвестиций очень долгий. На одну корову нужно три гектара кормовых культур. Условно говоря, сено этого года превратится в молоко в следующем или даже через год. То есть я не могу сразу получить с этих гектаров выручку, по 50 тысяч рублей с каждого. Но я считаю, что наше положение стратегически более стабильно, чем у тех, кто занят чистым растениеводством.

Комментируя ситуацию в стране в целом, финансовые эксперты подчеркнули неравномерность распределения прибыли. Треть ее генерируют компании, зарегистрированные в Москве. Большая доля - 12 процентов - приходится на тюменский бизнес, восемь процентов - на Санкт-Петербург.

- Главная проблема бизнеса в России - отсутствие стабильного поступательного движения и очень большая волатильность, - считает председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова. - Во многих регионах прибыль компаний увеличилась кратно, суммарный доход предприятий страны вырос более чем на четверть - это, несомненно, повод для радости. Однако на примере чемпиона нашего рейтинга, Ульяновской области, мы наблюдаем движение "два шага вперед, один назад". В 2016 и 2017 годах совокупная прибыльность бизнеса в регионе держалась на уровне 14 миллиардов рублей, а в 2018-м обвалилась до 3,9 миллиарда. Так что феноменальный рост прибыльности бизнеса - 15 миллиардов только за последнее полугодие - здесь отчасти восстановительный. Я лично против всяких эксцессов и за планомерное движение вперед, пусть и не такими высокими темпами.

Самая высокая доля прибыльных компаний (или самый высокий уровень их дисциплины в плане предоставления отчетности) зафиксирована в Ингушетии - 81 процент. В десятке лидеров по этому показателю оказалась Белгородчина, где о превышении доходов над расходами рискуют отчитываться 73 процента крупных и средних организаций.

Между тем примерно в четверти субъектов РФ компании либо показывают падение прибыли, либо уходят в минус. В среднем за шесть месяцев 2019 года убыток зафиксировали около трети от общего числа средних и крупных компаний. В 16 регионах, в том числе в Ивановской, Костромской и Тверской областях, убыточными является свыше 40 процентов предприятий и организаций.

Прямая речь

Елена Трубникова, председатель совета директоров сети FinExpertiza:

- Сейчас стимулирование деловой активности в России происходит в основном ради создания новых компаний. Бизнес-климат в стране измеряется такими показателями, как сроки и стоимость процедуры открытия предприятия, ставки налогообложения, возможность получения кредита и быстрота подключения к электросетям. Это не только российский тренд: похожие параметры в качестве критериев деловой привлекательности стран приводит, например, международный рейтинг Doing Business. Но легкость открытия бизнеса - не гарантия его успешности, и здесь я вижу проблему.

На государственном уровне много говорится об открытии новых предприятий, однако нет акцента на поддержке уже существующих компаний. Создано сравнительно мало программ, направленных на эффективное содействие работающему бизнесу.

На мой взгляд, разумнее всего измерять бизнес-климат по числу прибыльных и убыточных компаний. Такой подход дает объективную картину. Необходимо анализировать не только этап запуска, но и все остальные стадии жизненного цикла предприятий, чтобы разрабатывать инструменты коррекции. Если почти треть компаний в России показывает убыток - не будем уточнять, по каким причинам, - это сильный мотивирующий фактор для дальнейшего анализа: какую поддержку нужно оказать и какие барьеры снять, чтобы повысить прибыльность бизнеса.