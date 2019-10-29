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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новая история города

Многофункциональный комплекс c апартаментами для активной жизни появился в Беговом районе
Текст: Анна Белова
Российская газета - Спецвыпуск № 244(8002)
Большие московские расстояния больше не проблема: на столичном рынке недвижимости набирает популярность формат многофункциональных комплексов, которые совмещают в себе жилье, офисы и инфраструктуру. Кварталы, созданные в концепции "живи и работай", расположены, как правило, недалеко от центра Москвы.
В МФК откроется фитнес-клуб, мини-маркет, рестораны и кафе, детский клуб и другие сервисы. Фото: Пресс-служба "Галс Девелопмент" В МФК откроется фитнес-клуб, мини-маркет, рестораны и кафе, детский клуб и другие сервисы. Фото: Пресс-служба "Галс Девелопмент"
В МФК откроется фитнес-клуб, мини-маркет, рестораны и кафе, детский клуб и другие сервисы. Фото: Пресс-служба "Галс Девелопмент"

Особенности исторического центра - ограниченность площадей под застройку и плотное соседство уже существующих зданий. Тем интереснее проекты, которые органично вписываются в архитектуру старых столичных кварталов, оставаясь при этом современными и созданными по уникальным строительным технологиям.

Один из таких проектов - МФК "Искра-Парк", формирующий новое пространство для жизни и деловой активности на Ленинградском проспекте. Он включает в себя современный бизнес-центр, административно-офисное здание и корпус на 772 апартамента. Преимущество апартаментов - демократичная цена, которая, как правило, ниже стоимости квартир аналогичного класса. Кроме того, проекты с апартаментами часто удобно расположены в исторических районах города, недалеко от ТТК, что позволяет выгодно купить недвижимость, не потеряв в удобстве и комфорте.

Фото: iStock
Апартаменты премиум-класса в Москве стали популярнее

Корпус с апартаментами "Искра-Парк" образуют 10 секций переменной этажности высотой 9-17 этажей. Просторные входные группы-лобби, подземный паркинг на почти тысячу машино-мест в сочетании с закрытым двором без автомобилей, общественные зоны, созданные в лучших традициях паркового проектирования - все это делает проект идеальным для жизни в мегаполисе. Можно жить в апартаментах "Искра-Парк" и не тратить время на дорогу, работая здесь же в бизнес-центре. Но даже если на работу нужно ехать, время значительно сократится: МФК отделяет от центра города одна станция метро или несколько минут на автомобиле. Расположение рядом с третьим транспортным кольцом позволяет быстро добраться в любую точку Москвы, а по Ленинградскому проспекту - в аэропорт Шереметьево.

На первых этажах комплекса можно будет найти все необходимое - от горячей выпечки до бытовых услуг. В МФК откроется фитнес-клуб, мини-маркет, рестораны и кафе, детский клуб и другие сервисы. А поблизости от "Искра-Парк" находятся Московский ипподром, ТРЦ "Авиапарк", дворец "Мегаспорт", стадион "ВТБ Арена" и многие другие объекты. При этом история района повлияла на архитектуру комплекса.

На первых этажах комплекса можно будет найти все необходимое - от выпечки до бытовых услуг

- В архитектуре комплекса используется принцип контрастной гармонии, особенно важный при формировании новых городских кварталов, - рассказал руководитель архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан. - Во внешнем облике корпусов с апартаментами чередуются плоскости из камня, керамики и архитектурного бетона, создавая взаимодействие орнаментов и геометрических рельефов и вместе с оконными проемами задавая строгий, гармоничный ритм фасадов квартала.

- Выбор классического архитектурного стиля обусловлен покупательскими предпочтениями в премиальном сегменте жилья и историей района, окружения, - комментируют в пресс-службе девелопера. - В основе концепции проекта лежит идея преемственности архитектурных традиций середины XX века - именно тогда активно застраивался Ленинградский проспект. МФК "Искра-Парк" - это старая добрая Москва с монументальным внешним обликом, зеленым пешеходным двором и парадными входными группами.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Архитектурная стилистика квартала не только продолжает традиции прошлого, но и находит новые детали для традиционной структуры фасадов. Именно они - уникальная особенность нового МФК. Для каждой из десяти секций здания "Студия Артемия Лебедева" создала уникальный авторский рисунок-паттерн, отражающий достижения СССР в период 30-60-х годов XX века в таких отраслях, как авиастроение, космическая индустрия, нефтяная и атомная промышленность, машиностроение и так далее. Так, паттерн "Авиастроение" рассказывает о первом советском реактивном пассажирском самолете Ту-104, а решетка секции "Судостроение" отдает дань запуску первого в мире атомного ледокола "Ленин". Свое место на фасадах, конечно, нашел и первый полет человека в космос, совершенный советским летчиком-космонавтом Юрием Гагариным на корабле "Восток".

Детально проработанные классические фасады эффектно сочетаются с офисным зданием класса "А" остросовременной архитектуры. Сложная геометрическая форма с панорамным остеклением создает эффект "бриллиантовой огранки", которого удалось достичь благодаря использованию архитектурного мультифункционального стекла Guardian и профильной системы, впервые созданной для проекта "Искра-Парк".

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Апартаменты теряют покупателей

Внутренний двор МФК удобно распланирован с учетом потребностей всех его обитателей. На территории комплекса выделена зона патио с возможностью разместить столы для настольных игр и садовую мебель. Детские площадки для малышей разных возрастов имеют безопасное каучуковое покрытие и разделены между собой живой изгородью. В восточной части участка создана озелененная зона отдыха для сотрудников делового центра. В подземном паркинге и в зоне гостевой парковки между офисным центром и корпусом с апартаментами установлена зарядная станция для электромобилей мощностью 50 кВт.

Ритм жизни в мегаполисе не позволяет замедлиться, поэтому многофункциональные комплексы - будущее крупных столичных городов. Такой формат недвижимости позволяет вести дела, не покидая своего квартала. При этом апартаменты - разумный выбор, позволяющий не переплачивать за удобство, комфорт и локацию. "Живи и работай" - не в спальном районе, а в центре столицы.

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