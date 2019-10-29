Первый турнир детских хоккейных команд открылся в Нововоронеже

В Нововоронеже на базе ледовой арены "Остальная" состоялось торжественное открытие первого турнира детских хоккейных команд городов-спутников АЭС.

На церемонии открытия присутствовали представители областной и городской власти, Нововоронежской АЭС, Воронежской федерации хоккея. Почётными гостями мероприятия стали депутаты Государственной Думы, депутаты Воронежской областной Думы, а также главы администраций Каширского, Репьёвского и Хохольского районов.

"Нововоронеж сегодня становится одним из центров развития российского хоккея. Уверен, что у этих ребят большое будущее. Они могут стать новыми Павлами Буре или же выдающимися энергетиками и служить на благо атомной отрасли", - отметил председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Мы объединяем наших детей, мы объединяем наши регионы. Турнир позволит участникам показать свои лучшие качества, набраться опыта, и подружиться со сверстниками из других атомных городов", - рассказал заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин.

Первой игрой турнира стал поединок между нововоронежской командой "Новик" и первой женской сборной концерна Росэнергоатом "Атомная молния", окончившийся со счётом 0:13. Всего на льду встретятся шесть команд, представляющих Нововоронежскую, Белоярскую, Калининскую и Кольскую АЭС, концерн Росэнергоатом, а также детская хоккейная команда из города Сочи. Участниками соревнований стали более сотни юных спортсменов в возрасте от 8 до 12 лет.

"Ледовая арена заняла достойное место среди спортивных объектов города. Её созданием мы обязаны Соглашению о сотрудничестве между Воронежской областью и госкорпорацией "Росатом", которое успешно реализуется в нашем городе", - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Турнир детских хоккейных команд городов-спутников АЭС продлится до 1 ноября.

Отметим, что в рамках стратегии Концерна Росэнергоатом по развитию хоккея в городах присутствия объектов атомной отрасли на ледовой арене "Остальная" ранее проходили хоккейные турниры среди работников концерна Росэнергоатом, хоккейные сборы среди детских команд из городов присутствия АЭС, мастер-классы со звёздами хоккея мирового уровня - Данисом Зариповым и Михаилом Бирюковым.

Справка

Ледовая арена "Остальная" - первая построенная в городе-спутнике АЭС. Средства на строительство были выделены по Соглашению, подписанному в 2012 году между ГК "Росатом" и Правительством Воронежской области. Символический "первый камень" будущего ледового комплекса заложил 11 апреля 2017 года Алексей Гордеев в ранге главы региона. Ледовая арена общей площадью почти 5 тыс. квадратных метров имеет пропускную способность 260 человек в сутки, при этом на льду одновременно могут находиться 100 спортсменов. Трибуны Ледовой арены рассчитаны на 399 зрителей. Оснащение комплекса соответствует всем современным спортивным требованиям. Появление в городе атомщиков столь значимого объекта дало импульс к активному развитию в Нововоронеже хоккея и фигурного катания.