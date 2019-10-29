У жителей комплекса элитных особняков "Полянка/44" появились собственный ручей и фонтан - уникальные для городской среды водные сооружения.

По замыслу архитекторов, ручей создает атмосферу загородной жизни в центре Москвы. На протяженности в 100 метров создан спокойный поток воды с переливами, которые достигаются за счет встроенных светодиодных светильников.

В ночное время подсвечивается и фонтан, за счет чего создается интересный силуэт. Он может работать в двух режимах - динамичном, когда струи воды поднимаются и опускаются на разную высоту, и в режиме "зеркало", когда водой заполняется вся поверхность фонтана, создавая отражающий эффект.

В отделке водных элементов сада использован термообработанный гранит, каждый элемент которого создан по индивидуальным формам и размерам. Вода в фонтане и ручье проходит очистку. Оборудование от европейских производителей Astral Pool и Technol позволяет точно контролировать качество и состав воды. Современная система фильтрации включает ультрафиолетовое обеззараживание, что позволяет убивать микробы и разрушать нежелательные элементы в воде.

- Довольно сложно найти проект элитного класса внутри Садового кольца и в пешей доступности от Кремля, у которого есть своя закрытая территория, - указала вице-президент по розничным продажам Группы ПСН Екатерина Тейн. - В нашем проекте "Полянка/44" помимо этого есть еще свой внутренний английский сад, который по размерам может сравниться с садом в загородном доме. Нам важно было создать приватную атмосферу для жителей, в которой они ощущали бы безопасность, спокойствие и тишину в быстром и хаотичном ритме мегаполиса. Мы предусмотрели не только обилие растений, цветников и кустарников, но и водное пространство, живописные лаунж-зоны.

Современный ландшафт проекта "Полянка/44" разработан британским бюро Gillespies, специализирующимся на проектировании благоустройства территорий, комфортной городской среды и общественных пространств.

- Водные элементы, которые созданы в комплексе "Полянка/44", гармонично дополняют территорию сада. Ручей проходит через весь внутренний двор - это сделано, чтобы жители ощущали близость к природе, даже не выходя из своего дома, - рассказал партнер Gillespies Оливер Смит.

Проект "Полянка/44" был введен в эксплуатацию в марте 2019 года.