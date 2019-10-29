Разоблачена банда, переоформлявшая квартиры москвичей после их смерти

Столичные полицейские разоблачили банду мошенников, которые присваивали квартиры умерших москвичей. Предварительно установлено 15 квартир, которые стали объектами криминальных сделок.

Сотрудники Московского уголовного розыска установили, что мошенники вносили в архивы реестровых книг фиктивные данные о якобы ранее оформленных завещаниях, а также поддельные "оригиналы" этих документов. "Затем нотариусом и его помощниками открывались наследственные дела, по которым мнимые наследники получали свидетельства о праве наследства, предоставляли документы в Росреестр, после чего оформляли право собственности. В дальнейшем участники группы несколько раз перепродавали объекты недвижимости своим сообщникам, которые исполняли роли наследников, покупателей и продавцов", - рассказала детали мошеннической схемы официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Конечными же владельцами большинства таких "выморочных" квартир становились добросовестные приобретатели. Хотя несколько квартир злоумышленники оставили себе, оформив их на детей и других родственников. В противоправную деятельность были вовлечены нотариус и его помощники.

Спецоперация по задержанию предполагаемого организатора и участников происходила по нескольким адресам. Лидер группы отказался открыть дверь, забаррикадировался в квартире и начал уничтожать вещдоки - он рвал и выбрасывал в окно договоры соцнайма и купли-продажи квартир, а также свидетельства о смерти граждан. Были задержаны 8 подозреваемых. В ходе 17 обысков, проведенных в местах проживания фигурантов, а также в нотариальных конторах и архивах, изъяты денежные средства в размере более 2,5 млн рублей, 30 мобильников, компьютеры, а также реестровые книги и наследственные дела, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.