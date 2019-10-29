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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фальшивое завещание

Разоблачена банда, переоформлявшая квартиры москвичей после их смерти
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8002)
Столичные полицейские разоблачили банду мошенников, которые присваивали квартиры умерших москвичей. Предварительно установлено 15 квартир, которые стали объектами криминальных сделок.
Нотариальные архивы были незаконно вывезены и хранились в загородном доме одного из нотариусов. Фото: МВД России Нотариальные архивы были незаконно вывезены и хранились в загородном доме одного из нотариусов. Фото: МВД России
Нотариальные архивы были незаконно вывезены и хранились в загородном доме одного из нотариусов. Фото: МВД России

Сотрудники Московского уголовного розыска установили, что мошенники вносили в архивы реестровых книг фиктивные данные о якобы ранее оформленных завещаниях, а также поддельные "оригиналы" этих документов. "Затем нотариусом и его помощниками открывались наследственные дела, по которым мнимые наследники получали свидетельства о праве наследства, предоставляли документы в Росреестр, после чего оформляли право собственности. В дальнейшем участники группы несколько раз перепродавали объекты недвижимости своим сообщникам, которые исполняли роли наследников, покупателей и продавцов", - рассказала детали мошеннической схемы официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: elizavetakunstmann9/instagram.com
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Конечными же владельцами большинства таких "выморочных" квартир становились добросовестные приобретатели. Хотя несколько квартир злоумышленники оставили себе, оформив их на детей и других родственников. В противоправную деятельность были вовлечены нотариус и его помощники.

Спецоперация по задержанию предполагаемого организатора и участников происходила по нескольким адресам. Лидер группы отказался открыть дверь, забаррикадировался в квартире и начал уничтожать вещдоки - он рвал и выбрасывал в окно договоры соцнайма и купли-продажи квартир, а также свидетельства о смерти граждан. Были задержаны 8 подозреваемых. В ходе 17 обысков, проведенных в местах проживания фигурантов, а также в нотариальных конторах и архивах, изъяты денежные средства в размере более 2,5 млн рублей, 30 мобильников, компьютеры, а также реестровые книги и наследственные дела, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

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