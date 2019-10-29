В экономически активных городах страны дорожает арендное жилье.

Так, в Ростове-на-Дону за "однушку" в первом полугодии в среднем просили на 24 процента больше, чем год назад, 15 826 рублей в месяц. В Самаре - на 16 процентов больше (12 698 рублей), посчитали специалисты портала "Мир квартир".

В Москве средняя "однушка" подорожала всего на 6 процентов, однако остается самой дорогой - 41 тысяча рублей в месяц. На втором месте Сочи, 26 555 рублей (плюс 15,6 процента), на третьем - Петербург (25 649 рублей, плюс 9,4 процента). В среднем по стране однокомнатные квартиры подорожали на 8 процентов и стоят теперь 13 тысяч рублей в месяц.

Аренда начала дорожать в прошлом году, вслед за ростом цен на первичном и вторичном рынках жилья.

- В ожидании снижения ипотечной ставки, а также из-за роста цен спрос на покупку квартир слабеет. Люди вместо стратегии "покупать" выбирают опцию "арендовать", - указал генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко. - Особенно быстро дорожают всегда востребованные съемные "однушки".

В столице не только самое дорогое арендное жилье, но и самый широкий разброс цен - по подсчетам Департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость", в центре Москвы можно найти варианты, различающиеся по цене в 25 раз.

- Арендные ставки варьируются здесь от 30 тысяч до 750 тысяч рублей в месяц, - рассказала заместитель директора Департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова.

Около 10 процентов доступных в аренду квартир и комнат в ЦАО приходятся на экономичное жилье.

Дешевые лоты сосредоточены главным образом в Пресненском районе: здесь много устаревших домов.

В числе арендодателей низкобюджетного жилья ЦАО 26 процентов сдают "лишнее" - например, квартиру, полученную по наследству, а 19 процентов для получения дохода отдают квартирантам единственную жилплощадь, при этом сами снимают более дешевую.

- Квартира, которую можно сдавать в аренду, - большое подспорье семейному бюджету. Хорошо, если такая квартира уже есть, а вот если ее решено купить именно с такой целью, подойти к этому вопросу нужно серьезно и ответственно, - отметила основатель градостроительного бюро Master"s Plan Юлия Зубарик.

Бума на покупку жилья в этом году уже не ожидается, поэтому и падения цен на рынке аренды по всей стране эксперты тоже не прогнозируют

По ее словам, если бюджет небольшой и квартира выбирается не в пределах Садового кольца, то имеет смысл присмотреться к новостройкам - новые квартиры сдаются легче. Выбирать для покупки лучше квартиру с отделкой, советует эксперт.

Удобным форматом для сдачи в аренду являются апартаменты - их стоимость ниже, чем у квартир, а арендный доход может быть значительно выше - апартаменты зачастую выигрывают за счет местоположения. К тому же,как официально нежилые помещения их проще сдавать и для других нужд.

- Квартиры, и особенно апартаменты, с удовольствием снимают под нежилые функции - небольшие творческие студии, кабинеты психологов, занятия йогой, - рассказала Юлия Зубарик. - Для этих целей лучше подходят первые этажи и комплексы, куда удобно добираться. Последний критерий, пожалуй, самый важный при выборе квартиры или апартамента для последующей сдачи в аренду, напрямую влияющий на доходность этой недвижимости.

Сдавать жилье в аренду - по-прежнему хорошая стратегия, в ближайшее время цены вряд ли понизятся, полагают эксперты рынка.

- Если процент по ипотеке начнет снижаться, возможно, и рост арендных ставок замедлится. Но поскольку бума на покупку жилья в этом году уже не ожидается, то падения цен на рынке аренды мы не ждем тоже, - прогнозирует Павел Луценко.