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29.10.2019 17:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики рассказали о потеплении в Москве до плюс 12 градусов

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Уже в воскресенье, 3 ноября, в столичный регион придет потепление из юго-западных стран. Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Фото: iStock
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По словам синоптика, в воскресенье, по предварительным расчетам, воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 6 градусов, в ночь на понедельник - до плюс 9 градусов, а в понедельник - до плюс 10 градусов, максимум - до плюс 12-ти.

В ближайшие же дни с затоком холодного арктического воздуха по ночам возможны заморозки до минус 8 градусов, днем в пределах плюс 3 тепла. На дорогах стоит быть особенно осторожными: в вечерние, ночные и утренние часы возможно образование гололедицы на тротуарах и магистралях.

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