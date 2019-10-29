Синоптики рассказали о потеплении в Москве до плюс 12 градусов

Уже в воскресенье, 3 ноября, в столичный регион придет потепление из юго-западных стран. Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По словам синоптика, в воскресенье, по предварительным расчетам, воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 6 градусов, в ночь на понедельник - до плюс 9 градусов, а в понедельник - до плюс 10 градусов, максимум - до плюс 12-ти.

В ближайшие же дни с затоком холодного арктического воздуха по ночам возможны заморозки до минус 8 градусов, днем в пределах плюс 3 тепла. На дорогах стоит быть особенно осторожными: в вечерние, ночные и утренние часы возможно образование гололедицы на тротуарах и магистралях.