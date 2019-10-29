Следователи задержали руководителя "Ногинского хлебокомбината"

Согласно сообщению ГСУ, по факту невыплаты свыше трех месяцев зарплаты работникам "Ногинского хлебокомбината" ранее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ "невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат", а также по статье 196 УК РФ "преднамеренное банкротство".

Отмечается, что следователи допросили свыше 60 работников предприятия, в том числе гендиректора и бухгалтера хлебокомбината. "С целью назначения экономической и бухгалтерской экспертиз была изъята необходимая финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация. Расследование находится на контроле у руководства ГСУ СК России по Московской области", - указала официальный представитель подмосковного главка СКР Ольга Врадий.

Напомним, недавно прокуратура Московской области сообщила о проверке соблюдения трудового законодательства руководством ОАО "Ногинский хлебокомбинат". Она была назначена после появления в телеэфире сюжета о задержках зарплат на предприятии.

Хлебокомбинат в Ногинске (бывшем Богородске) был построен в 1929 году. В 1992-м преобразован в акционерное общество‚ которое ежесуточно производит до 110 тонн хлебобулочных‚ бараночных и кондитерских изделий.

С 15 октября предприятие остановило печи и прекратило свою работу. Долги предприятия только по заработной плате около 12 млн рублей. Рабочие приходили каждый день к воротам закрытого предприятия в надежде получить заработанные деньги.