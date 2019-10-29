Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Арбитражный суд Подмосковья постановил взыскать с руководителя совхоза имени Ленина более миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей. Эта сделка была признана незаконной.

Акционеры хотели получить 1,1 млрд рублей реального ущерба и 1 млрд рублей упущенной выгоды. Однако суд остановился на сумме 1 млрд 66 млн 219 тысяч рублей.