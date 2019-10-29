В Ярославле тестируют систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте: с помощью бесконтактных банковских карт, смартфонов или часов, поддерживающих функцию бесконтактной оплаты.

Без отрывных билетов

Пока в пилотном проекте участвуют семьдесят автобусов, курсирующих по десяти городским и 24 муниципальным маршрутам. Если опыт признают успешным, в будущем году безналичный вариант оплаты будет внедрен на территории всей области.

30-й автобусный маршрут в Ярославле - один из тех, где началась обкатка. На боку у кондуктора два аппарата: один - привычный валидатор для проездных билетов, второй - терминал для банковских карт, персонифицированных электронных транспортных карт льготников (введены в регионе с 2016 года) и расчетов наличными деньгами. И если первый на своем экранчике лишь показывает, действителен проездной или нет, то второй работает как маленький кассовый аппарат в магазине: после прикладывания карты из его "недр" выползает билет со штрихкодом, больше похожий на чек.

Таких в ярославском городском транспорте еще не видели: кроме точной даты и времени продажи, на чеке-билете указаны номер выдавшего его аппарата, номер и направление маршрута, ИНН перевозчика и способ оплаты проезда: наличными, картой или чем-то еще. Привычных отрывных билетов в кондукторских сумках больше нет - их заменили рулоны белой бумаги, которые по необходимости просто вставляются в аппарат.

- Хотя нас перед выходом на линию и учили, как все это делать, проводили инструктаж, но в первый день работы по-новому у меня не сразу получилось заменить израсходованный рулон бумаги, - признается кондуктор Наталья. - Заело там что-то, и все. Люди заходят, их надо обилечивать, а у меня заминка. Пришлось понервничать. Помогла какая-то пассажирка. Ну а сейчас-то уже все получается легко.

"Дожили!"

С ее слов, пассажиров, которые пользуются в автобусе банковскими картами, с каждым днем все больше: люди узнают о такой возможности, удивляются, говорят: "Ну наконец-то дожили!" Спрашивают, почему так пока лишь на нескольких маршрутах.

- Я вообще уже "живыми" деньгами не пользуюсь - везде расплачиваюсь банковской карточкой, - говорит пассажирка. - Поэтому, естественно, обрадовалась появлению терминалов в автобусах, для меня это очень удобно - не надо искать мелочь в кошельке, заботиться о том, чтобы она там была. Плохо только, что не в каждом автобусе есть пока оплата картами. А в троллейбусах и трамваях вообще такого нет.

На чеке-билете указаны номер выдавшего его аппарата, номер и направление маршрута, ИНН перевозчика и способ оплаты

Довольны, как выяснилось, и владельцы транспортных карт для льготников: если на большинстве маршрутов муниципального общественного транспорта билеты по таким картам не выдаются, а специальный аппарат лишь снимает нужное количество средств, то в "пилотных" автобусах льготники тоже обилечиваются, причем чек информирует, сколько денег осталось на карте. Чтобы узнать это, теперь не надо теребить кондуктора.

Удобный вариант

Строго говоря, безналичная оплата проезда в регионе частично внедряется с начала 2016 года (если не брать во внимание традиционные проездные): тогда 50- и 100-процентную скидку в автобусах и троллейбусах ярославские льготники стали получать лишь при наличии у них персонифицированных электронных транспортных карт, которые они периодически должны были пополнять. Так власти делали систему расчетов со льготниками и за льготников более четкой.

Эти карты выдаются бесплатно, но при утере такого проездного новый приходится уже покупать, хотя деньги с карты не пропадают. По словам и. о. директора "Яроблтранскома" Алексея Алексеева, было выдано около 370 тысяч транспортных карт, из них 348 тысяч - с 50-процентной льготой и 24 тысячи - со стопроцентной.

Поначалу нововведение многие не приняли и не поняли. Случалось, из транспорта высаживали пожилых людей, у которых не было таких карт лишь потому, что они ничего о них не знали. Но с тех пор систему в целом удалось отладить, и ее приверженцев сейчас намного больше, чем критиков.

- С картой удобнее. Мы с мужем живем у вокзала "Ярославль-Главный", имеем право на льготу в 50 процентов от стоимости проезда, пополняем карты в автобусных кассах, без уплаты комиссии. Нас абсолютно все устраивает, - объясняет жительница Ярославля Елена Жданова. Не хотела бы возврата к расчетам наличкой и пожилая пассажирка 30-го автобуса Валентина Константиновна. Даже несмотря на то, что при пополнении своей карты ей приходится платить два процента за услугу.

- Мне нравится ездить по карте. Никаких подсчетов мелочи, сдачи. Приложил карту к аппарату - и все. А теперь нам стали еще чеки выдавать, где остаток виден, так совсем стало хорошо, - говорит она. - Да, я положила 200 рублей и заплатила комиссию - 3,92 рубля. Это минус, конечно. Но все равно мне так удобнее.

Кто против?

Кстати, не все организации, занимающиеся пополнением транспортных карт, берут за свои услуги комиссию. Всего их по области 19, а пунктов пополнения - примерно 150. В том числе в некоторых аптеках, магазинах, на почте.

- Любой агент вправе установить комиссию, - поясняет Алексей Алексеев. - Это все-таки бизнес. Например, один из агентов благодаря качественной работе "перетащил" на себя практически 50 процентов всех пополнений и после того стал предоставлять услугу с комиссией. Мы на своем сайте акцентируем на этом внимание: у нас разграничены бесплатные и платные адреса пополнения. Информация находится в открытом доступе. Думаю, в перспективе переход на онлайн-пополнение позволит уйти от этой проблемы полностью.

И все же, по словам депутата Ярославской областной думы Елены Кузнецовой, жалоб на транспортные карты по-прежнему немало. Пожилые сетуют на то, что теряют их, а платить за новую 80 рублей накладно. Не желают оплачивать и комиссию, а еще бывают возмущены, когда после долгого неиспользования карта оказывается заблокирована и приходится платить за проезд по полному тарифу.

По словам Елены Кузнецовой, депутаты предложат внести изменения в областной Социальный кодекс, чтобы льготники могли оплачивать проезд так, как им удобно - по карте или за наличные деньги. 54-й федеральный закон о применении контрольно-кассовой техники сегодня это позволяет.

Компетентно

Екатерина Галеева, и. о. директора департамента транспорта Ярославской области:

- Надеемся, что с переходом на безналичный расчет жителям и гостям области станет еще удобнее пользоваться общественным транспортом. Уже сейчас мы получаем положительные отзывы от пассажиров, количество транзакций по безналичным расчетам с каждым днем растет. При этом надо отметить, что пассажир может выбрать удобный для него способ оплаты, включая использование наличных денежных средств.