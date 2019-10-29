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29.10.2019 19:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле детсадовцы избили сверстницу

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле следственные органы СК РФ организовали доследственную проверку по сообщениям в СМИ об избиении ребенка сверстниками в детском саду.

Видео, на котором дети лет четырех во время прогулки на территории детского сада топчутся по лежащей на земле девочке-сверстнице, прыгают у нее на спине, пинают ее ногами и бьют руками, один из жителей Ярославля разместил в соцсети. Окна его квартиры, по всей видимости, выходят на детский сад.

- Сначала подумал, что детки играют. Потом хотел крикнуть из окна, чтобы перестали. Потом ждал реакцию воспитателя, - пишет мужчина. - Воспитатель подошла, кажется, только после того, как заметила меня в окне. Ребенок плакал. Воспитательница подошла и накричала на него…

Фото: iStock
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Кроме следственных органов СК на инцидент незамедлительно отреагировал аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области, возбудив производство по факту жестокого обращения с ребенком в одном из дошкольных учреждений Ярославля. В аппарате детского омбудсмена сообщили, что проведена выездная проверка, получены объяснения с сотрудников детского сада.

- Самое главное на сегодняшний момент - оказать помощь ребенку и его родителям по устранению негативных последствий произошедшего, - заявил ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин. - Необходимо разобраться в причинах и условиях жестокости, проявленной детьми, дать оценку работы педагога-психолога. И, конечно, принять все меры по недопущению подобных происшествий в дальнейшем.

Директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова, в свою очередь, сообщила, что департамент сейчас тоже проводит проверку действий руководителя и воспитателя детского сада. По ее окончании будут приняты меры в соответствии с нормами законодательства РФ.

Пострадавший ребенок направлен на медицинское обследование. Кроме того, с согласия родителей девочка будет обследована психологами.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль
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