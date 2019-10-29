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29.10.2019 14:33
Проект: В регионах

В Калуге состоялось первое заседание школьной городской думы

Школьная дума была создана для развития ученического самоуправления, повышения политической активности школьников и вовлечения учащихся в общегородские социальные акции и мероприятия.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

10 октября в 47 школах города прошли выборы депутатов школьной думы среди учащихся 8-10 классов. От каждой школы было избрано по одному депутату.

С приветственным словом к молодым коллегам обратился Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

– В школьную городскую думу избраны лучшие представители калужской молодежи, неравнодушные к судьбе родного города, готовые принимать активное участие в общегородских социальных акциях и мероприятиях, – отметил Александр Иванов, – сегодня вы приступаете к исполнению обязанностей депутатов школьной думы, именно вы будете представлять интересы калужских школьников и молодежи. Мы ждем ваших идей и предложений. Желаю вам успешной и плодотворной работы!

Фото: Калужская городская дума
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Глава городского самоуправления также поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении выборов депутатов школьной городской думы.

– Хочу особо отметить вклад руководителей территориальных избирательных комиссий и руководства управления образования, – подчеркнул Александр Иванов, – 10 октября фактически прошел единый день голосования во всех школах города, и прошел очень активно и организованно, в выборах приняли участие более 8 тысяч школьников.

Депутаты школьной думы принесли присягу, им были вручены удостоверения.

Вновь избранных депутатов поздравили воспитанники центра «Созвездие», подготовившие концертную программу.

На следующих заседаниях будет определена структура школьной думы и выбраны руководящие органы.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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