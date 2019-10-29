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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Киллеры без масок

В Мособлсуде начался процесс над бандой, на счету которой десятки убийств
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8002)
Процесс над одной из самых жестоких банд начался в Мособлсуде. Жертвами преступников становились государственные и муниципальные чиновники, а также члены собственной группировки и их конкуренты.

Лидер группировки Константин Пискарев и его подручные распространили свое влияние не только на Москву и Подмосковье, но и на другие регионы России. На счету банды Кости Большого, как прозвали главаря за высокий рост и крупное телосложение, по данным следствия, 21 убийство. В том числе мэра Сергиева Посада Евгения Душко, руководящего чиновника минюста и майора столичной полиции.

Фото: МВД России
Разоблачена банда, переоформлявшая квартиры москвичей после их смерти

Дело слушается с участием присяжных заседателей. На формирование коллегии ушло несколько месяцев.

Как сообщили в следственном ведомстве, перед судом предстали десять предполагаемых членов банды, в том числе Пискарев, а также Сергей Александров, Сергей Барабашкин, Юрий Бережнов, Александр Замятин, Дамир Капков, Андрей Столяров, Дмитрий и Николай Юровы.

Подсудимые, в зависимости от роли каждого, обвиняются в бандитизме, покушении на убийства и в убийствах, похищении человека, незаконном обороте оружия, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Первые преступления, по данным следствия, были совершены в конце 1990-х годов, однако установить причастных к ним преступников тогда не удалось. Лишь занимаясь убийством мэра подмосковного Сергиева Посада Душко, расстрелянного 22 августа 2011 года, следователь установил взаимосвязь между подобными преступлениями. И тогда порядка двух десятков уголовных дел были соединены в одно производство.

Следственному комитету РФ совместно с ФСБ и МВД удалось установить, что еще в период с 1996 по 1999 год Пискарев создал банду киллеров. Именно для совершения убийств, в том числе заказных. Позже криминальная группировка занималась отжатием бизнеса и поборами.

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К моменту ареста главарь банды был достаточно богатым криминальным авторитетом.

Деятельность банды была пресечена только в 2016 году, и тогда же все ее члены были задержаны.

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