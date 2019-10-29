В Подмосковье назначены два новых министра

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона представил двух новых членов кабинета министров.

Министром образования области стала Ирина Каклюгина, с 2018 года занимавшая пост первого замминистра образования. До назначения Каклюгиной эта должность больше года была слита с должностью первого зампреда областного правительства - совмещенный пост в правительстве Подмосковья занимает Ольга Забралова. Однако в октябре этого года губернатор разделил должности.

Министром энергетики региона назначен Александр Самарин, ранее возглавлявший предприятие "Коммунальные системы Московской области".