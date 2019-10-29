В Подмосковье подняли минимальный размер зарплаты

Минимальный размер оплаты труда в Московской области с 1 ноября 2019 года вырастет до 15 тысяч рублей. Проект соглашения о новом размере МРОТ был одобрен на заседании правительства региона.

Напомним, в январе 2019 года уровень минималки в Подмосковье был установлен в размере 14,2 тысячи рублей. Но во втором квартале прожиточный минимум трудоспособного населения в области вырос до 14,5 тысячи рублей, а по закону минимальная заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума. Этим и обусловлено внеочередное повышение минималки.

Кстати, по размеру МРОТ Московская область занимает второе место Центральном федеральном округе после Москвы.