В подмосковной усадьбе Кусково восстановили скульптуры 18 века

В усадьбе Кусково, принадлежавшей графу Шереметьеву, восстановили мраморные бюсты, которые он привез из Италии.

Скульптуры находились в плачевном состоянии, так что реставрационные работы можно приравнять к "спасательной операции". Об этом "РГ" рассказали в департаменте культурного наследия столицы.

По словам руководителя департамента Алексея Емельянова, фигуры очистили от загрязнений, укрепили поверхность камня, восполнили утраты.

Однако, как показала экспертиза, мраморные бюсты держать на открытом воздухе нельзя, это приведет к их утрате. Поэтому было принято решение отправить 14 отреставрированных объектов в фонд музея, а вместо них поставить точные копии из современных материалов, устойчивых к непогоде.

К слову, точные копии мастера изготавливали более 4 месяцев. На реставрации находятся еще около 50 памятников.