Новости

Синоптики рассказали о потеплении в Москве до плюс 12 градусов 17:10
Генетики нашли настоящую родину современного человека 17:08
В Коми нападение подростка на магазин попало на видео 17:04
Стартовали продажи пикапа совместной разработки Changan и PSA 17:02
По е-визе Петербург посетили уже более 14 тысяч иностранцев 16:52
В Барселоне испанского премьера охранял человек с портфелем-щитом 16:50
Московская канатная дорога изменит режим работы в праздники 16:47
Донской аэропорт Платов стал участником #tetrischallenge 16:38
Ледниковый период связали с внеземным воздействием 16:35
В Крым доставлены 44 новых автобуса 16:32
Смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold: распаковка и первые впечатления 16:18
Премия СВР России будет носить имя академика Евгения Примакова 16:11
Вышел трейлер юбилейного фильма-концерта Аллы Пугачевой 16:07
Аномальное тепло: В Москве расцвели одуванчики и ромашки 16:05
Центр Севастополя остался без света из-за крупной аварии 16:02
В России резко сократилось число автодилеров 16:01
Донские ученые разработали самоочищающуюся от грязи нанокраску 16:00
В ОБСЕ подтвердили информацию о разведении сил в Донбассе 15:55
Фильм "Аббатство Даунтон" откроет фестиваль "Новое британское кино" 15:54
В разграбленном Аттилой городе найден клад золотых монет 15:49
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Орбана в Будапеште 15:43
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей 15:41
Врачи выписали трех тюменцев, у которых подозревали "гаффскую болезнь" 15:41
Москвичи и зрители 20 городов России увидят ролики-победители фестиваля "Каннские Львы" 15:36
Найдена актриса на роль жены Элвиса Пресли 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 15:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В разграбленном Аттилой городе найден клад золотых монет

Текст: Денис Передельский

Болгарские археологи при проведении раскопок на месте древнеримского города Маркианополь обнаружили византийский клад V века, который состоит из золотых монет.

Об открытии рассказывает Archaeology in Bulgaria. Маркианополь был очень крупным римским городом, который располагался на территории современной Варненской области Болгарии. Сейчас на его месте находится городок Девня.

Фото: Hokkaido University
Стало известно, почему аккадцы покинули свои города на 300 лет

Именно там, в развалинах древнего города, археологи обнаружили 16 византийских золотых монет. Они неплохо сохранились, причем 14 из них украшены изображением императора Феодосия II (408-450 гг. н. э.) Еще на одной монете отчеканен профиль его жены Элии Евдокии, а на другой - профиль двоюродного брата императора - Валентия III, который сам был императором Западной Римской империи с 425 по 455 годы, то есть незадолго до ее краха.

Ученые считают, что клад был спрятан в V веке, когда Маркианополь был взят и разрушен войсками Аттилы. В 447 году нашей эры гунны во главе со своим легендарным вождем столкнулись с войсками Восточной Римской империи в битве у реки Ут, притока Дуная, которая сегодня известна как река Вит.

Гунны одержали победу, что позволило им впоследствии совершать набеги на большинство балканских провинций Римской империи. Среди разграбленных римских городов был и Маркианополь. Он оставался безлюдным около ста лет. Город был восстановлен только в VI веке византийским императором Юстинианом I Великим.

К слову, болгарский городок Девня известен тем, что именно в нем в 1929 году был найден один из крупнейших в мире кладов. Он состоял из более чем 100 тысяч серебряных римских монет и весил свыше 350 килограммов.

Установлена причина смерти Александра Македонского
Под Астраханью впервые обнаружены античные геммы
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Европа Болгария Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми
"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири"