В разграбленном Аттилой городе найден клад золотых монет

Болгарские археологи при проведении раскопок на месте древнеримского города Маркианополь обнаружили византийский клад V века, который состоит из золотых монет.

Hoard of Byzantine Gold Coins Hidden during Hun Invasion Discovered in Ancient Marcianopolis in Bulgaria’s Devnya https://t.co/jlLYlcbnRE pic.twitter.com/gMEodEtWNy — Archaeology Bulgaria (@ArchaeologyinBG) 28 октября 2019 г.

Об открытии рассказывает Archaeology in Bulgaria. Маркианополь был очень крупным римским городом, который располагался на территории современной Варненской области Болгарии. Сейчас на его месте находится городок Девня.

Именно там, в развалинах древнего города, археологи обнаружили 16 византийских золотых монет. Они неплохо сохранились, причем 14 из них украшены изображением императора Феодосия II (408-450 гг. н. э.) Еще на одной монете отчеканен профиль его жены Элии Евдокии, а на другой - профиль двоюродного брата императора - Валентия III, который сам был императором Западной Римской империи с 425 по 455 годы, то есть незадолго до ее краха.

Ученые считают, что клад был спрятан в V веке, когда Маркианополь был взят и разрушен войсками Аттилы. В 447 году нашей эры гунны во главе со своим легендарным вождем столкнулись с войсками Восточной Римской империи в битве у реки Ут, притока Дуная, которая сегодня известна как река Вит.

Гунны одержали победу, что позволило им впоследствии совершать набеги на большинство балканских провинций Римской империи. Среди разграбленных римских городов был и Маркианополь. Он оставался безлюдным около ста лет. Город был восстановлен только в VI веке византийским императором Юстинианом I Великим.

К слову, болгарский городок Девня известен тем, что именно в нем в 1929 году был найден один из крупнейших в мире кладов. Он состоял из более чем 100 тысяч серебряных римских монет и весил свыше 350 килограммов.