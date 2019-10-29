В школах Белгородской области планируют отменить домашние задания

"Плохой привычкой" назвал работу учеников над домашним заданием вместе с родителями глава Белгородской области Евгений Савченко. Пост о том, что уроки надо делать в школе, он опубликовал на своей официальной странице в соцсети. Местным чиновникам поручено придумать, как уйти от данной системы.

Поводом для этой инициативы стало выступление популярного комика Алексея Щербакова.

"Тему школьных домашних заданий, которые вынуждена выполнять вся семья, критикуют заслуженно! Подписчик прислал мне запись стендапа Алексея Щербакова "О начале школьной жизни сына" - видео веселое, своеобразное, но справедливое", - сообщил Евгений Савченко.

Домашние задания, по его мнению, это "плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя".

Все уроки нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в белгородских школах полного дня, отметил губернатор и поручил департаменту образования "внести кардинальные изменения в систему".

Школа полного дня подразумевает обучение ребенка в стенах образовательного учреждения с 8 до 18 часов. В систему интегрированы общее и дополнительное образование. Предусмотрена прогулка детей на свежем воздухе, отдых. Все домашние задания выполняются в школе. Для этого детям выделяют время для самоподготовки, а также площадки по консультированию, где ученикам помогут разобраться с заданиями, которые вызвали затруднения. В Белгородской области проект реализован в рамках программы "Доброжелательная школа".