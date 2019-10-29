В Туле готовятся к 500-летнему юбилею кремля

В 2020 году к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты отреставрируют еще пять объектов культурного наследия. В 2018 году в Тульской области в рамках подготовки к знаменательной дате было отреставрировано семь таких объектов, к концу этого года будут готовы еще пять. Таким образом, Тула и города Засечной черты получат 17 восстановленных памятников истории и культуры.

О финансировании мероприятий по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля в следующем году зашла речь при обсуждении проекта облбюджета на 2020 год. По словам главы региона Алексея Дюмина, на реставрацию объектов культуры в городах Засечной черты предусмотрены значительные федеральные средства. Область готова софинансировать эти работы.

Так, в селе Крапивна, которое вошло в список мест, где будут проходить юбилейные празднования, в 2020 году отреставрируют "Дом купца Астафьева". Здесь уже привели в порядок ДК, дом купца Прянчикова, ведутся работы в Никольской церкви и на других объектах. А в старинном Одоеве предстоит реставрация церкви Богоявления Пресвятой Богородицы и "Дома Сторожева". В Плавске з реконструируют здание бывшей женской гимназии. В Туле восстановят дом N8 на улице Менделеевская, входящей в "музейный квартал". Также в городе Чекалин (бывший Лихвин) проведут ремонт здания, где будет располагаться Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник.

Как сообщила заместитель министра - директор департамента культуры Тульской области Ирина Иванова, общая сумма финансирования превысит 118 миллионов рублей, из них более 86 миллионов - средства федерального бюджета.

Тульские засеки - уникальный рубеж, защищавший жителей от набегов ордынцев

Напомним, что масштабное празднование 500-летия Тульского кремля (начало создания Большой засечной черты) пройдет осенью следующего года. Тульские засеки -уникальный оборонительный рубеж, защищавший местных жителей от набегов ордынцев. Возрождение и включение в туристические маршруты поселений, входивших в засечную черту - одна из задач, которую предстоит рушить в ходе подготовки к юбилейным торжествам.

Маршруты пройдут не только по городам. Раньше на огромных территориях насыпались небольшие валы, где росли деревья. Они подрубались ("засекались" - отсюда и название) на высоте человеческого роста таким образом, что потом росли под наклоном, создавая непроходимую преграду для вражеской конницы. Эти валы, поросшие столетними дубами, сохранились кое-где до сих пор. Местные жители называют их "завитаи". Другим напоминанием о тех временах являются дороги с крутыми поворотами, расстояние между которыми - "на полет стрелы": это тоже элемент оборонительной тактики россиян.

Кстати

В следующем году в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля в "музейном квартале" в Туле будет открыт филиал музея-заповедника "Поленово". О создании музейно-выставочного комплекса "Поленовское подворье" рассказала директор музея Наталья Поленова в ходе обсуждения концепции развития Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова в Министерстве культуры РФ. По ее словам, филиал будет включать выставочный зал, где разместится постоянная экспозиция, посвященная художнику, и другие пространства.