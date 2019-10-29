В Туле готовятся к 500-летнему юбилею кремля

Новости

Под Красноярском ураган сорвал крышу магазина, есть пострадавшие 12:37
Федерация бокса России вручила автомобили Ласицкене и Сидоровой 12:36
Новая Skoda Octavia: вся информация о бестселлере 12:32
В Мордовии замначальника колонии задержали за взятку 12:30
В Башкирии завели дело по факту отравления пяти человек угарным газом 12:24
Лукашенко потребовал принять новые антинаркотические меры 12:19
В Удмуртии предложили штрафовать родителей пьющих и курящих детей 12:18
В США подростка осудили за кражу лемура из зоопарка 12:18
Фото: Джеймс МакЭвой тайно женился 12:15
Вербовщик в террористы получил 12 лет строгого режима 12:14
В Башкирии один человек погиб, четверо пострадали от отравления газом 12:06
Forbes составил Топ-20 самых надежных застройщиков 12:03
На Невском проспекте в 2020 году запустят беспилотные автомобили 12:02
Появились кадры из очередного зарубежного сериала про русских царей 12:02
Lexus готовит серийный электромобиль 12:00
Вышел новый трейлер сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн" 11:50
Миссия МВФ начала работу в Беларуси 11:44
Названы первые признаки инсульта у взрослых и детей 11:44
В подмосковной усадьбе Кусково восстановили скульптуры 18 века 11:42
В Петербурге на судоремонтном заводе погибли двое рабочих 11:40
В Челябинске завели дело о халатности при ремонте памятника Ленину 11:37
Создатели "Игры престолов" передумали снимать "Звездные войны" 11:29
Дзюба стал лучшим игроком месяца в РПЛ 11:24
АвтоВАЗ вводит режим простоя. Компания завалила дилеров автомобилями 11:22
В Красноярске суд оставил в СИЗО фигуранта дела о прорыве дамбы 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
29.10.2019 11:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Подошли к черте

В Туле готовятся к 500-летнему юбилею кремля
Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 243(8001)
В 2020 году к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты отреставрируют еще пять объектов культурного наследия. В 2018 году в Тульской области в рамках подготовки к знаменательной дате было отреставрировано семь таких объектов, к концу этого года будут готовы еще пять. Таким образом, Тула и города Засечной черты получат 17 восстановленных памятников истории и культуры.

О финансировании мероприятий по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля в следующем году зашла речь при обсуждении проекта облбюджета на 2020 год. По словам главы региона Алексея Дюмина, на реставрацию объектов культуры в городах Засечной черты предусмотрены значительные федеральные средства. Область готова софинансировать эти работы.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Херсонесе отреставрируют купель, где мог креститься князь Владимир

Так, в селе Крапивна, которое вошло в список мест, где будут проходить юбилейные празднования, в 2020 году отреставрируют "Дом купца Астафьева". Здесь уже привели в порядок ДК, дом купца Прянчикова, ведутся работы в Никольской церкви и на других объектах. А в старинном Одоеве предстоит реставрация церкви Богоявления Пресвятой Богородицы и "Дома Сторожева". В Плавске з реконструируют здание бывшей женской гимназии. В Туле восстановят дом N8 на улице Менделеевская, входящей в "музейный квартал". Также в городе Чекалин (бывший Лихвин) проведут ремонт здания, где будет располагаться Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник.

Как сообщила заместитель министра - директор департамента культуры Тульской области Ирина Иванова, общая сумма финансирования превысит 118 миллионов рублей, из них более 86 миллионов - средства федерального бюджета.

Тульские засеки - уникальный рубеж, защищавший жителей от набегов ордынцев

Напомним, что масштабное празднование 500-летия Тульского кремля (начало создания Большой засечной черты) пройдет осенью следующего года. Тульские засеки -уникальный оборонительный рубеж, защищавший местных жителей от набегов ордынцев. Возрождение и включение в туристические маршруты поселений, входивших в засечную черту - одна из задач, которую предстоит рушить в ходе подготовки к юбилейным торжествам.

Фото: Hokkaido University
Стало известно, почему аккадцы покинули свои города на 300 лет

Маршруты пройдут не только по городам. Раньше на огромных территориях насыпались небольшие валы, где росли деревья. Они подрубались ("засекались" - отсюда и название) на высоте человеческого роста таким образом, что потом росли под наклоном, создавая непроходимую преграду для вражеской конницы. Эти валы, поросшие столетними дубами, сохранились кое-где до сих пор. Местные жители называют их "завитаи". Другим напоминанием о тех временах являются дороги с крутыми поворотами, расстояние между которыми - "на полет стрелы": это тоже элемент оборонительной тактики россиян.

Кстати

В следующем году в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля в "музейном квартале" в Туле будет открыт филиал музея-заповедника "Поленово". О создании музейно-выставочного комплекса "Поленовское подворье" рассказала директор музея Наталья Поленова в ходе обсуждения концепции развития Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова в Министерстве культуры РФ. По ее словам, филиал будет включать выставочный зал, где разместится постоянная экспозиция, посвященная художнику, и другие пространства.

Общество История Культура Арт Архитектура ЦФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Количество моногородов в России может сократиться вдвое
Сенатор назвал конвульсиями новые санкции США против "Северного потока-2"
Депутат Рады: Киев проиграет в газовой войне с Россией
ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях
В Солнечной системе обнаружили новую планету