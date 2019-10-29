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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В масштабе личности

Владимир Путин принял участие в открытии памятника Евгению Примакову
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8002)
Памятник известному российскому и советскому политику, дипломату, экономисту Евгению Примакова был открыт во вторник в Москве в присутствии президента России Владимира Путина.

Почтить память своего великого современника пришли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр иностранных дел России Сергей Лавров, преемник Примакова на посту главы МИД Игорь Иванов, лидеры думских фракций, депутаты, сенаторы, дипломаты, ученые, общественные деятели. "Мы собрались сегодня, чтобы открыть памятник великому сыну великой страны в день его 90-летия, - начал церемонию спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. - Он был человеком, для которого общенациональные интересы всегда были выше личных, для которого было свято слово "дружба" и слово "долг".

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Сегодня мы открываем памятник человеку огромного масштаба и неисчерпаемой внутренней силы, - сказал в своем выступлении Владимир Путин. - Многие люди в России и за рубежом помнят, думают о Евгении Максимовиче с огромным уважением, с теплотой и сердечной признательностью, с осознанием уникальности и неповторимости его личности, его ума, многогранного таланта, знаний и мудрости. И неизменно высокого человеческого достоинства".

Российский лидер заявил, что часто обращается к личным встречам и откровенным беседам с Примаковым, который для него был и остается "примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине, примером благородства, надежности и порядочности".

Владимир Путин также отметил, что на каждом этапе своей жизни Примаков "превыше всего ставил интересы Отечества, никогда не стремился кому-то угодить, не боялся сложных задач, решал их профессионально, спокойно и убедительно", умел проявить волю, увидеть главное в каждом событии, заглянуть в будущее, выстроить нестандартную стратегию. Эти качества позволяли Примакову добиваться успеха на каждом из занимаемых постов, отметил президент.

Особо президент выделил работу Примакова на посту министра иностранных дел. "Во многом благодаря ему в мировую дипломатию стало возвращаться уважение к нашей стране, а в работе российского внешнеполитического ведомства утвердилось понимание безусловного приоритета национальных интересов", - считает президент. Он также отметил заслуги Примакова в продвижении идеи многополярности: "Именно Примаков сформулировал эти ключевые принципы развития современного мира. Мы видим, что многополярность сегодня не просто тенденция, а реальность нашей жизни". "Наша общая обязанность - беречь его наследие, всегда слышать голос Примакова. Я надеюсь, что этот замечательный памятник будет сохранять великую память о великом гражданине России", - заключил он.

Многие люди в России и за рубежом помнят, думают о Евгении Максимовиче с огромным уважением, с теплотой и сердечной признательностью

Тепло вспоминают годы работы с Примаковым и мидовцы. Евгений Максимович не только сумел вернуть уважение к ведомству и престиж профессии дипломата, но и запомнился своими человеческими качествами - не отгораживался от коллег, ездил в общем лифте и мог запросто перекинуться словом с любым сотрудником, невзирая на ранги и должности. Неудивительно, что одним из инициаторов установки памятника выступило именно Министерство иностранных дел РФ. И место для него было выделено в сквере напротив здания МИД.

Монумент создан авторским коллективом под руководством народного художника РФ Георгия Франгуляна. В основе композиции - бронзовая фигура Евгения Примакова, установленная на невысоком постаменте в окружении четырех заостренных колонн.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает этот образ очень удачным. "Примаков никогда ни над кем не возвышался, у него нет большого пьедестала, это окружение еще раз подчеркивает масштаб этой личности", - сказала она. Спикер СФ считает, что благодаря памятнику в городе появилась еще одна уютная площадь, куда москвичи и гости столицы будут приходить в сквер напротив МИДа "и отдавать должное этому великому гражданину".

Вдова Примакова Ирина поблагодарила президента России и всех участников церемонии за добрые слова, главу МИД Сергея Лаврова за инициативу установления памятника, а его авторов за воплощение идеи в жизнь. "Очень трудно представлять родного, близкого человека в бронзе. Но наша семья горда тем, что теперь память о Евгении Максимовиче и его делах будет вечной", - сказала она.

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